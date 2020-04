Barfüßer-Neubau: Darum gibt "Ebbo" Riedmüller seine Pläne auf

Plus Gastronom Eberhard Riedmüller gibt seine Barfüßer-Pläne am Neu-Ulmer Donauufer auf. Er will künftig woanders brauen.

Der Neubau war von Anfang an umstritten, jetzt ist das Millionen-Vorhaben am Neu-Ulmer Donauufer geplatzt: Gastronom Eberhard Riedmüller gibt seine Pläne für ein Hotel und eine neue Gaststätte auf dem Barfüßer-Areal auf. Wie es dort künftig weiter geht, ist völlig offen.

Oberbürgermeister Gerold Noerenberg informiert den Neu-Ulmer Stadtrat

Die Nachricht ist ein Paukenschlag in der derzeit schwer gebeutelten Gastro-Szene. Und auch viele Stadträte dürften davon kalt erwischt worden sein, als Oberbürgermeister Gerold Noerenberg ( CSU) sie in nicht öffentlicher Sitzung darüber informierte. In Eberhard Riedmüller, der das ehemalige Offizierscasino abreißen und dort eine Wirtschaft mit etwa 300 Sitzplätzen sowie ein Hotel mit 100 Zimmern und Tagungsräumen errichten wollte, ist der Entschluss allerdings über viele Wochen gereift.

Die Corona-Krise kam noch oben drauf

„Corona war das I-Tüpfelchen, aber die Entscheidung stand schon vorher fest“, sagte der umtriebige Großgastronom auf Anfrage unserer Redaktion. Er führt eine Reihe von Gründen dafür an: Zum einen die Tatsache, dass der Baumbestand auf dem Grundstück nicht gefällt werden darf und somit der Bau einer Tiefgarage nicht möglich ist. Zum anderen aber auch den massiven Widerstand gegen das Projekt, den es die ganze Zeit gegeben habe. Die stark gestiegenen Baukosten seien noch dazu gekommen. Und nun eben auch die Corona-Krise, die das Riedmüller-Imperium voll getroffen hat – mehrere Hundert Beschäftigte sind in Kurzarbeit, nur einige wenige arbeiten noch in der Verwaltung. „Und dann noch so viel Ärger an der Backe haben, das muss ich mir nicht mehr antun“, sagte Riedmüller über die gescheiterten Pläne an der Paulstraße.

Das frühere Bad Wolf soll noch dieses Jahr abgerissen werden

Was in Zukunft auf dem Barfüßer-Grundstück passiert, müssten nun andere entscheiden: „Ich bin ganz raus, hundertprozentig.“ Es würden nur die Wohnungen auf dem Grundstück des früheren Lokals Bad Wolf an der Augsburger Straße gebaut. Das alte Gebäude werde noch dieses Jahr abgerissen, Baubeginn solle im Frühjahr 2021 sein. Im ehemaligen Barfüßer werde er noch bis Oktober dieses Jahres brauen, dann sei dort Schluss.

Neue Brauerei soll Lokale wie Tanivera und Qmuh beliefern

„Eine neue Brauerei ist bereits bestellt“, sagte Riedmüller. Die werde am Standort in der Messerschmittstraße in Schwaighofen gebaut, wo das Unternehmen Urban Monk Craft Beer sitzt. Dort werde künftig das Bier für die Lokale gebraut, die keine eigene Hausbrauerei haben, wie das Tanivera und Qmuh in Ulm und der Glacis-Biergarten in Neu-Ulm. Auch die Verwaltung werde vergrößert. „Für mich ist das okay“, sagte der 67-Jährige darüber, dass das Kapitel „Barfüßer“ in Neu-Ulm nun erledigt ist. „Ich hege da keinen Groll. Mir geht’s gut, ich bin gesund.“

Über einen Ideenwettbewerb entscheidet dann der neue Stadtrat

Die Stadtverwaltung wird sich nun um eine Nachfolgenutzung für das Barfüßer-Gelände bemühen. Angedacht ist ein Ideenwettbewerb. Die Entscheidung soll aber erst im neuen Stadtrat getroffen werden. Dieser soll am 13. Mai in einer konstituierenden Sitzung seine Arbeit aufnehmen. Aktuell werden im Gebäude vor allem die Hotelzimmer vorbereitet, um vorübergehend Menschen unterzubringen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Und dann gibt es natürlich noch die Pläne für einen Ort der Begegnung, Kommunikation, Kultur und Bildung in der ehemaligen Brauereigaststätte – das Kulturcasino.

