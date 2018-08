06:00 Uhr

Basketball: Weiter Zoff um die Brühlhalle in Elchingen

Das Thema LED-Wand kocht im Elchinger Hauptausschuss erneut hoch. Die Scanplus-Baskets üben deutliche Kritik an der Verwaltung und den Räten.

Von Andreas Brücken und Michael Ruddigkeit

Hohe Wellen schlug der Beschluss des Elchinger Gemeinderats, die von den Basketballern beantragten Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten in der Brühlhalle nicht zu finanzieren. Jetzt kochte das Thema noch mal im Hauptausschuss hoch. Zwischen Verein und Gemeinde herrscht dicke Luft.

Die Elchinger Scanplus-Baskets hatten beantragt, dass die Gemeinde unter anderem eine großformatige Anzeigentafel und eine LED-Bande, wie sie in der Zweiten Basketball-Bundesliga gefordert wird, finanziert. Die meisten Gemeinderäte zeigten sich zwar dieser technischen Erweiterung gegenüber aufgeschlossen, wollten für die technische Ausstattung aber nur maximal 27000 Euro zur Verfügung stellen. „LED-Wände ja – aber auf Kosten des Vereins“, war das Ergebnis der Abstimmung am 9. Juli. Im Plenum war man sich einig, dass die angespannte Haushaltslage und die in Zukunft anstehenden Großprojekte der Gemeinde es nicht zulassen würden, den Profisport mit sechsstelligen Beträgen zu unterstützen. Die geforderte High-End-Ausstattung hätte der Verwaltung zufolge 138000 Euro gekostet. Stattdessen sprachen sich die Räte einstimmig für die Anschaffung von zwei Seitenmodulen aus, also für eine Erweiterung der bestehenden Anzeigetafel.

Die Erwiderung der Basketballer ließ nicht lange auf sich warten: Wenige Tage nach der Abstimmung war auf der Homepage der Scanplus-Baskets zu lesen, dass sich das Dorf in zwei Lager gespalten habe. „Ein wichtiger Grundkonsens der Zusammenarbeit scheint nicht mehr gegeben“, steht in dem Artikel vom 13. Juli zu lesen. „Für die Infrastruktur sorgt die Gemeinde – für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sind die Vereine verantwortlich. Die Abkehr von diesen Zuständigkeiten, die über Jahrzehnte bestens funktioniert haben, wird Auswirkungen haben: kurz-, mittel- und langfristig.“ Ob sich jeder der politisch handelnden Personen darüber bewusst sei, dürfe schwer bezweifelt werden. Und weiter: „Wer mit einer Wagenburgmentalität, jedes Sachargument verneinend, drei Wortführern blind und taub folgt, wird, so muss man vermuten, keine sinnvollen und ausgewogenen Entscheidungen treffen können.“

Gemeinderat Achim Götz (CSU) bezog dazu jüngst in der Sitzung des Hauptausschusses Stellung und erklärte, dass er sich nicht als unfähig darstellen lassen wolle: „In Zukunft werde ich jeden Antrag der Basketballer genau prüfen, wie und ob die Gemeinde den Profisport fördern soll.“ Auch Bürgermeister Joachim Eisenkolb konnte seinen Ärger über den Artikel nicht verbergen. Darin wurde erklärt, dass die Ausstattung der Brühlhalle nicht mehr zeitgemäß, veraltet oder nur bedingt zu gebrauchen sei. „Das hat mich verletzt“, sagte der Rathauschef. Die Sportgeräte seien entsprechend den Verordnungen in einem guten Zustand, erklärte Eisenkolb. Armin Willbold von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen versuchte, die Wogen zu glätten: Die Beteiligten sollten weiterhin das Gespräch suchen.

Die Basketballer üben auf ihrer Homepage weiter Kritik an dem Beschluss des Gemeinderats: „Die deutlich sinnvollere Alternative wäre gewesen, wie ebenfalls in der Machbarkeitsstudie ausgeführt, eine sechs Quadratmeter große LED-Wand neben der jetzigen Anzeigetafel zu installieren und diese vorrangig als Anzeigetafel für Handball, Fußball, Basketball und Videostreams zu nutzen“, heißt es in einem Beitrag vom 28. Juli. „Damit wären die Auflagen für die ProB erfüllt gewesen und viele Nutzer der Brühlhalle hätten künftig von der LED-Wand profitieren können.“

Vereins-Chef Andreas Werther kritisiert die Art und Weise, wie die Gemeinde mit dem Thema Brühlhalle umgehe: „Ein Dialog mit den Nutzern findet einfach nicht statt“, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. „Warum, das erschließt sich mir überhaupt nicht.“ Werther machte zudem deutlich, dass die Elchinger Basketballer momentan noch keine Ausnahmegenehmigung für den Spielbetrieb in der ProB haben. Man könne sich auch nicht darauf verlassen, dass diese stets erteilt werde. „Das ist immer mit einem gigantischen Aufwand verbunden. Und wir haben ein Zeitproblem“, sagte Werther. Bis 15. September müssten die Auflagen erfüllt sein.

