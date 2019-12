Basketball und Arena als Symbiose

Völlig freiwillig und aus reiner Sportbegeisterung hat der Messeveranstalter sicher nicht auf den Termin verzichtet, um am 12. Januar das Basketballspiel zwischen Ulm und Oldenburg in der Ratiopharm-Arena zu ermöglichen. Eine Verschiebung um drei Wochen zu diesem späten Zeitpunkt ist schließlich für die Aussteller eine organisatorische und logistische Katastrophe. Es war bestimmt mehr als reine Überredungskunst nötig, um so etwas durchzusetzen. Ebenso sicher ist davon auszugehen, dass die Basketballer den Termin nicht zum Nulltarif bekommen haben.

Ohne Basketball keine Arena, ohne Arena kein Basketball

Trotzdem war das für alle Sportfreunde überaus erfreuliche Ergebnis irgendwie abzusehen. Die Bau- und Immobilienmesse findet pro Jahr genau einmal statt. Ratiopharm Ulm ist dagegen Haupt- und Ankermieter der Arena, die jährlich überwiesene Summe für die an die 30 Heimspiele pro Saison dürfte mindestens im oberen sechsstelligen, wenn nicht sogar im unteren siebenstelligen Bereich liegen. Basketball und Hallenbetreiber sind eine Art von symbiotischer Beziehung zueinander eingegangen. Ohne Bundesliga gäbe es die Ratiopharm-Arena nicht. Und ohne die Halle gäbe es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keinen Bundesliga-Basketball mehr in der Doppelstadt. Man ist also aufeinander angewiesen und man unterstützt sich gegenseitig.

Die Frage ist, ob diese komplizierte Situation früher hätte geklärt werden können. Dass am 12. Januar die Halbfinalspiele im deutschen Basketball-Pokal ausgetragen werden, das ist seit dem Frühsommer bekannt. Dass Ratiopharm Ulm so weit kommt und dann auch noch ein Heimspiel hat, das weiß man erst seit dem Sieg gegen Göttingen am Samstag und der Auslosung am vergangenen Sonntag. Gespräche oder Verhandlungen vor diesem Zeitpunkt hätten keine konkrete Grundlage gehabt. Anders als eine Bau- und Immobilienmesse ist Sport eben nur sehr bedingt planbar. Das ist so schwierig daran. Und so reizvoll.

