Basteln mit dem Minister im Edwin-Scharff-Museum

Staatsminister Bernd Sibler macht auf seiner „Kultour“ Halt in Neu-Ulm. Im Edwin-Scharff-Museum würdigt der CSU-Minister die Leistung des Kindermuseums.

Von Veronika Lintner

Donnerstag, frühmorgens im Edwin-Scharff-Museum. Kinder wuseln durch eine interaktive Ausstellung im zweiten und dritten Stock. „Architektierisch“ heißt sie und erklärt spielerisch, wie Tiere sich ihre Behausungen bauen. Hier können Kinder Knöpfchen drücken, dort basteln und spielen, bauen, staunen, lernen. An einem kleinen grünen Tisch, auf noch kleineren Hockern sitzen vier Kinder und kleben Zeitungsfetzen auf Luftballons – und dann setzt sich ein bayerischer Staatsminister dazu. Bernd Sibler lässt sich von den Kindern erklären, was es mit den Ballons auf sich hat. „Hier geht es um Wespen“, erklärt ein Mädchen. Die basteln sich nämlich Nester aus Papier und Kleber – nur mit etwas anderem Material und mit Spucke als Kleister. Zum Glück liegt hier eine Tube mit Klebstoff bereit. Und so greift Sibler selbst zum Pinsel, um mit ein paar Strichen am Wespennest mitzubauen. „Wieder was gelernt“, sagt der Minister und lächelt in die Kameras rundherum.

Kulturminister Sibler stattet dem Edwin-Scharff-Museum einen Besuch ab

Bernd Sibler ( CSU), Bayerns Minister für Wissenschaft und Kunst, macht derzeit eine „Kultour“ quer durch Bayern, eine Reise, die von einer Kulturstätte zur nächsten führt. In Neu-Ulm macht er im Edwin-Scharff-Museum Halt. Dort trägt er sich ins Goldene Buch der Stadt ein und lobt all das, was dieses Museum für den Kulturstandort Neu-Ulm und die Region geschaffen hat. Das erklärte Ziel seiner Kultur-Tour ist es, Qualität hervorzuheben: „Hochwertige Kultur gibt es auf höchstem Niveau in allen bayerischen Landesteilen.“

Das Edwin-Scharff-Museum bezeichnet er als herausragendes Beispiel für moderne Kultur- und Wissensvermittlung: „In diesem Museum sehen wir ein ganz wichtiges Konzept, wie man junge Menschen an Kunst heranführen kann.“ Der Ruf des Museums, vor allem der Ausstellungen für Kinder, reiche bis München und über Bayerns Grenzen hinaus. Und der Niederbayer erwähnt, dass dies nicht sein erster Besuch in diesen Räumen sei.

Gerold Noerenberg ist mit dabei, als Sibler sich ins Goldene Buch einträgt

„Museum“ – dieser Begriff löse nicht überall und immer Begeisterung aus, sagt Sibler. Er zitiert einen Spruch, den er in seiner Kindheit zu hören bekam: „Wenn du nicht brav bist, gehen wir ins Museum.“ Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg setzt noch einen drauf: „Woran ich mich beim Stichwort Museum und Kindheit erinnere? Schlechtes Wetter und die Ansage: Fass ja nichts an!“ Aber Zeiten ändern sich und im Kindermuseum scheint alles zum Anfassen gemacht.

„Es hat sich in den vergangenen Jahren so viel bewegt in der Museumspädagogik“, sagt Museumsdirektorin Helga Gutbrod. Die Richtung ist dabei klar: „Weg vom Bildungstempel, hin zu den Menschen.“ Inklusiv, barrierefrei und leicht zugänglich, so müsse ein Museum sein. Gutbrod möchte mit den Ausstellungen vor allem auch gesellschaftliche Themen spielerisch aufgreifen. „Architektierisch“ erkundet nicht nur, wie Spinnen Netze weben und Orang-Utans Nester in Bäumen bauen. „Tatsächlich geht es um die Frage: Wie wollen wir Menschen eigentlich leben?“

Im Edwin-Scharff-Museum können Kinder spielend lernen

40 Menschen arbeiten für dieses Museum, darunter 19 Pädagogen. An jedem Tag kommt mindestens eine Schulklasse zu Besuch. Heute ist es die 4. Klasse der St.-Michael-Schule, die dem Minister erklärt, wie Wespen Nester kleben. Kein Museumszwang, kein Frust und auch kein schlechtes Wetter liegt in der Luft. Die Kinder vertiefen sich in die Spiel- und Lern-Stationen. Natürlich ist es kein Zufall, dass sie an diesem Tag hier eingeladen sind – Spaß scheinen sie trotzdem zu haben und der hohe Besuch störte sie wenig dabei. Und der Minister flüstert: „Die merken gar nicht, dass sie gerade beim Spielen was lernen.“

2019 feierte das Edwin-Scharff-Museum sein 20-jähriges Bestehen, das Kindermuseum sein zehnjähriges. Ein Meilenstein für diese Institution am Petrus-Platz war 2016 die Sanierung und Renovierung des Gebäudes. Kostenpunkt: drei Millionen Euro. Gutbrod betont, dieses Haus sei ein Stadtmuseum – aber dennoch baue diese Einrichtung auf die Hilfe des Freistaats, zum Beispiel auf die Beratung und die Fördermittel der Landesstelle für nicht staatliche Museen. Beim seinem Besuch machte Bernd Sibler keine Versprechungen, es ging vor allem um die Geste. Gutbrod erklärt: „Das ist eine Würdigung unserer Bildungs- und Vermittlungsarbeit.“ Vor etwa zehn Jahren hatte zuletzt ein Minister das Museum besucht und sich dort ins Goldene Buch eingetragen.

