Bauarbeiten verschoben: B10-Sperrung bei Burlafingen kommt später

Im Zuge des B10-Ausbaus zwischen Neu-Ulm und Nersingen kommt es bei Burlafingen zu einer Sperrung. Die hätte eigentlich schon stattfinden sollen.

Aufmerksamen Autofahrern ist es bereits aufgefallen: Die angekündigte Sperrung der B10-Auffahrt bei Burlafingen wegen Bauarbeiten kam nicht. Jetzt teilt das Staatliche Bauamt Krumbach am Freitag mit, warum - und wie es jetzt weitergeht.





Demnach hätten die geplanten Um- und Ausbauarbeiten an der B10 aufgrund der schlechten Witterungsverhältnissen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden können. Deshalb seien die Arbeiten an der südlichen Anschlussstelle Burlafingen kurzfristig um eine Woche verschoben worden.

So soll die Sperrung der B10 Auffahrt bei Burlafingen erfolgen. Foto: Bauamt Krumbach

Die Bauarbeiten sollen deshalb erst am kommenden Montag, 19. April, beginnen und sollen dann voraussichtlich bis Freitag, 7. Mai, andauern. In diesem Zeitraum wird der Verkehr über die örtlichen Strecken umgeleitet. Die Umleitungen werden in den jeweiligen Fahrbeziehungen ausgeschildert.

Sperrung der B10 bei Burlafingen: So wird der Verkehr umgeleitet

Verkehrsteilnehmer die von Neu-Ulm über die B10 kommend, den Ortsteil Burlafingen und Steinheim erreichen möchten, werden bis zum Kreisverkehr an der A7-Anschlussstelle bei Nersingen weitergeleitet. Am Kreisverkehr angekommen, werden die Verkehrsteilnehmer wieder analog zurückgeleitet bis zur nördlichen Anschlussstelle bei Burlafingen. Aus dieser Fahrrichtung gelangen die Verkehrsteilnehmer auf die Staatsstraße und können somit die Ortsteile Burlafingen und Steinheim erreichen.

Verkehrsteilnehmer, die über die Staatsstraße von Pfuhl oder Steinheim kommend die A7-Anschlussstelle Nersingen erreichen möchten, werden über Burlafingen, Gewerbegebiet Burlafingen, Leibi, Kreisverkehr Nersingen zum Kreisverkehr an der A7-Anschlussstelle bei Nersingen geleitet.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und bittet um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten insbesondere auf den Umleitungsstrecken. (AZ)

