Bauen mit Holz liegt im Trend, doch dem Kreis Neu-Ulm geht das Holz aus

Plus Bauen mit Holz liegt im Trend. Deshalb wird im Kreis Neu-Ulm der Rohstoff aus dem Wald knapp. Es gibt aber noch ein weiteres Problem.

Von Andreas Brücken

Die Wiedereröffnung der Baumärkte haben Heimwerker lange ersehnt. Doch vereinzelt dürfte so mancher Hobbybastler enttäuscht vor einer rar bestückten Holzabteilung gestanden haben. Der Grund dafür sind die gewaltigen Lieferengpässe auf dem weltweiten Holzmarkt.

Als größter Kunde für den begehrten Rohstoff gelten derzeit die Vereinigten Staaten. Hier wird jedes zweite Haus aus Holz gebaut. Holzhändler Franz Merkle aus Oberfahlheim erklärt, dass der Holzhunger dort so groß sei, dass sich die USA zur Hälfte auf dem ausländischen Markt bedienen. "Die Mengen reichen aber nicht mehr aus, was dazu führte, dass sich der Schnittholzpreis innerhalb eines Jahres verdoppelt hat", berichtet er. Weil die Preise mit dem Überseehandel so attraktiv seien, stieg Deutschland zum zweitgrößten Holzlieferant der USA auf. "Uns fehlt dieses Holz hier im Land, es kommt zu einer Verknappung und damit zu schnell steigenden Preisen", erklärt Merkle.

Oberfahlheim: Holzlager auf historischem Tiefstand

Auch das Holzlager der Firma Merkle in Oberfahlheim ist auf einem historischen Tiefstand angekommen, wie Merkle sagt: "Normal haben wir um diese Jahreszeit mindestens 10.000 Kubikmeter mehr Holz." Wegen fehlender Rohware sei es aber glücklicherweise bis jetzt noch nicht zu Produktionsausfällen gekommen, auch wenn jetzt nicht jeder Kundenwunsch zeitnah erfüllt werden könne. Merkle ergänzt: "Da es allen im Moment gleich geht, ist von der Kundenseite zum Glück ein gewisses Verständnis da."

Die Verknappung des Rohstoffes Holz habe bereits mit dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr begonnen. Doch nur nur in den USA schreitet der Boom zum Holzhaus unaufhaltsam weiter, wie der Innungsmeister der Zimmereien Wolfgang Schrapp sagt. "In der Klimabilanz ist das Holzhaus unschlagbar." Aber auch er schlägt Alarm, weil der Rohstoff Holz knapp wird. Zwar wächst in Bayern mehr Holz nach, als verarbeitet wird. Dennoch sorgt die gewaltige Nachfrage auf den internationalen Märkten für Verwerfungen, nicht zuletzt auf dem heimischen Markt: "Einen seriösen Liefertermin in einem Zeitraum von fünf Monaten zu machen ist nicht mehr möglich", sagt der Innungsmeister und weist auf den Boom für Holzhäuser hin. "Dieser Rohstoff ist nachhaltig und bindet Kohlendioxid im Gegensatz zu Beton und Ziegel, der in der Herstellung sehr energieaufwendig ist", erklärt Schrapp.

Landkreis Neu-Ulm: Bauen mit Holz ist immer beliebter

Wo vor einigen Jahren in der Regel noch mittelständische Zimmereien die Kunden bedienten, drängt aktuell die Industrie auf den ständig steigenden Markt. "Von diesem Kuchen wollen die großen Sägewerke ein möglichst großes Stück abhaben", schildert Schrapp. Von handwerklicher Romantik ist in der hochtechnisierten Produktion kein Platz mehr. Hier wird das Holz mit bis zu 800 Metern pro Minute durch vollautomatische Fertigungsstraßen bearbeitet. Große Sägewerke verfügen über zweigleisige Bahnanschlüsse, um ständig Nachschub zu gewährleisten. "Wenn früher etwa 70.000 Festmeter eine große Hausnummer war, sind es jetzt etwa eine Million", sagt Schrapp und erklärt, dass zudem die zunehmende Zertifizierung der Rohstoffes nicht unbedingt mehr Qualität mit sich gebracht habe: "Je mehr Normen es gibt, umso schlechter wird die Qualität, weil die Lieferanten an das Äußerste des Möglichen gehen, und oft ist für uns der Ausschuss deswegen viel größer geworden."

Doch nicht nur für den Zimmermann bedeutet die zunehmende Industrialisierung einen gewaltigen Nachteil, wenn es um die individuelle Fertigung für den Kunden geht. Bei einer monatelangen Vorlaufzeit der Produktion seien spontane Änderungen fast nicht möglich. Eine Besserung der Lage ist laut Holzhändler Franz Merkle jedoch nicht in Sicht: "Wir gehen im Moment eher noch von einer Verschärfung der Situation aus." Die günstigen Zinsen würden den Bauboom weiter antreiben, und es müsse viel passieren, dass sich die Lage schnell massiv ändern würde, sagt Merkle und hofft, dass die Forstwirtschaft heuer auch den ihr zustehenden Anteil an diese Marktentwicklung abbekomme, damit den heimischen Lieferanten zumindest weiter genug Holz aus dem Wald zur Verfügung steht.

