11:27 Uhr

Baum stürzt auf Spielplatz

Das Gewitter vom Donnerstagabend richtet nur in einem Ort großen Schaden an

Ein schweres Gewitter hat am frühen Donnerstagabend in Tiefenbach großen Schaden angerichtet: Wie der Leiter des städtischen Bauhofs, Michael Kienast, auf Nachfrage sagte, wurde gegen 18.40 Uhr auf einem Spielplatz die Hälfte eines zweistämmigen Ahornbaumes durch eine starke Windböe umgerissen. Der halbe Baum, dessen Höhe von der Feuerwehr auf etwa 30 Meter geschätzt wird, fiel auf den Spielplatz und beschädigte dabei nicht nur die dortigen Spielgeräte, sondern riss auch drei von mehreren Leitungen an einem Verteilermasten um. Jener befindet sich auf dem Nachbargrundstück. Dadurch wurde auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Dachständer der Stromleitung zerstört und der Dachstuhl des Hauses beschädigt. Im Umkreis fiel sofort der Strom aus. Obwohl sich Fachleute der Lechwerke sofort an die Arbeit machten, dauerte es laut Kienast bis gegen 3 Uhr morgens, bis eine Notstromversorgung für das betroffene Gebiet aufgebaut war.

Ansonsten verlief das Unwetter am Donnerstagabend wohl glimpflich: Nach Auskunft der Integrierten Rettungsleitstelle Donau-Iller in Krumbach wurden lediglich ein umgestürzter Baum in Neu-Ulm und ein voll Wasser gelaufener Keller in Weißenhorn gemeldet.

