21.12.2018

Bauplätze für Senden

An der Herbartstraße dürfen Grundstückseigentümer ihre Häuser hinstellen

Von Carolin Lindner

Die Herbartstraße in Senden ist bislang nur auf einer Seite bebaut – doch das wird sich ändern. Das Gebiet ist bereits Teil des Flächennutzungsplans und damit potenzielles Bauland. Eigentümer der noch leeren Grundstücke auf der nördlichen Seite der Straße haben sich nun mit dem Wunsch eines Bebauungsplans an die Verwaltung gewendet. Sie möchten dort für den Eigenbedarf Häuser hinstellen. Sieben Bürger haben in zwei Schreiben betont, wie sie „die Lage und das tolle Wohnklima“ schätzen und dies auch ihren Kindern und Enkeln ermöglichen möchten. In den zwei vorliegenden Schreiben heißt es, dass sie die Stadtverwaltung „höflich und inständig“ darum bitten, den Antrag wohlwollend zu behandeln.

Dies hat der Bauausschuss auch getan, der Bebauungsplan soll aufgestellt werden. Die Kosten dafür tragen die Grundstückseigentümer. Doch die verkehrliche Erschließung ist bereits vorhanden durch die Häuser an der südlichen Seite.

Die drei Mitglieder der Freien Wähler stimmten dagegen. Sie hatten Bedenken wegen eines geplanten Hochwasserrückhaltebeckens, dessen Damm bis an ein Grundstück reicht. Ob deswegen auf diesem betreffenden Grundstück nicht gebaut werden kann, könne jedoch im Laufe des Bebauungsplanverfahrens ermittelt werden, sagte Cassian Behr von der Verwaltung. Die Freien Wähler befürchteten zudem Beschwerden wegen Lärms vom nebenan liegenden Fußballplatz. Auch dies werde in dem Planverfahren überprüft, so Behr. Zudem handle es sich eigentlich nicht um einen Bolzplatz, sondern um das bereits bestehende Regenrückhaltebecken, das Kinder zum Fußballspielen benutzen dürfen.

Bewohner der südlichen Straßenseite dürften von den Plänen weniger begeistert sein. Sie wehren sich schon seit Jahren gegen eine Bebauung auf der gegenüberliegenden Seite. Ihre Argumente: Der Grünzug sei gut für die Natur und an der Bachstraße gebe es schon jetzt zu viel Verkehr – und dort sei das geplante Wohngebiet „Am Stadtpark“ noch nicht mal eingerechnet.

