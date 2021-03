vor 32 Min.

Bauprojekt in Söflingen: Verklagen die Nachbarn jetzt die Stadt Ulm?

Plus Ulm verabschiedet ein lange umstrittenes Bauprojekt in Söflingen. Doch der Ärger ist nicht vorbei: Ein Prozess droht, und es gibt neue Vorwürfe.

Von Sebastian Mayr

Am Dienstagabend war Rick-Steven Göttfried noch erleichtert. Endlich sei das Thema durch, sagte er. Vor rund sechs Jahren hatte das Vorhaben der Neu-Ulmer Immobilienfirma, die Göttfried besitzt und leitet, seinen Anfang genommen. Am Dienstag verabschiedete der Bauausschuss den entsprechenden Bebauungsplan einstimmig, am Mittwoch stimmte der Gemeinderat dem Projekt endgültig zu. Doch ist das Thema wirklich durch? Eher nein. Eine Nachbarin hat rechtliche Schritte gegen die Entscheidung angekündigt. Sie macht der Stadt schwere Vorwürfe - und kritisiert zudem das Verhalten eines Mannes.

Es klang wie ein Fazit, als Unternehmer Göttfried nach der Sitzung am Dienstagabend sagte: "Es war das kleinste Grundstück, aber es gab die größten Widerstände." Das Neubauprojekt Maienweg 2 ist nicht das einzige Vorhaben des Maklers in Söflingen. Das rund 800 Quadratmeter große Grundstück liegt an der Einmündung in die Harthauser Straße und galt bei den Anwohnern wegen des großen und dicht bewachsenen Gartens mit alten Bäumen als grüne Oase. Davon ist nichts mehr zu sehen. Noch vor der Entscheidung in den kommunalen Gremien hatte die Firma Göttfried das Grün abholzen lassen, weil das aus Naturschutzgründen nur bis Ende Februar erlaubt ist.

Anwohnerin will Bauprojekt in Söflingen gerichtlich verhindern

Die Baufirmen habe das Unternehmen schon an der Hand, sagte Rick-Steven Göttfried unserer Redaktion. Es sei vermutlich nur eine Frage von Wochen, bis man mit dem Bau beginnen könne. Er hoffe, das die Baugenehmigung bald vorliege. Ein Doppelhaus und ein Einzelhaus sollen hier entstehen. Ursprünglich war mehr geplant gewesen, doch nach Kritik aus der Nachbarschaft und dem Gemeinderat hatte Göttfried Immobilien auf eine Wohneinheit verzichtet. Zudem war ein Haus anders ausgerichtet worden, um mehr Garten zu bewahren.

Im Bauausschuss am Dienstagabend bezeichnete der Söflinger FWG-Stadtrat Karl Faßnacht, zunächst ein Kritiker, das Projekts als eine "sehr gute Sache". Die Widerstände in der Nachbarschaft sind damit aber mitnichten beigelegt. Renate K., eine Nachbarin, hatte bis unmittelbar vor der Rodung versucht, das Abholzen der Bäume und Büsche bei der Stadt zu verhindern. Eine andere Anwohnerin hat nun rechtliche Schritte gegen die Stadt Ulm angekündigt und bereits einen Anwalt beauftragt. Vor dem einstimmigen Beschluss seien nicht alle rechtlichen Möglichkeiten geprüft worden, die dem Bauprojekt entgegenstehen könnten, kritisiert sie. "Wir werden uns mit allen rechtlichen Möglichkeiten dem morgigen finalen Satzungsbeschluss widersetzen und Sie darauf hinweisen, dass wir uns parallel einer verwaltungsrechtlichen Entscheidung privatrechtliche Schadensersatzansprüche vorbehalten", steht in einer E-Mail, die die Anwohnerin am Dienstag um 23.31 Uhr an die Stadtspitzen, die Gemeinderatsfraktionen und verschiedene Medien verschickt hat.

Hat ein Mitarbeiter der Stadt Ulm gegen Compliance-Richtlinien verstoßen?

Ein dazu beauftragter Anwalt werde nach dem finalen Beschluss die weitere gerichtliche Vorgehensweise prüfen, teilt die Frau auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Sie kritisiert, dass der Gemeinderat nicht zum ersten Mal Pläne von Bauträgern für Söflingen unreflektiert durchwinke. Das sei beispielsweise schon bei der Bebauung des alten Krankenhausareals unweit des jetzt betroffenen Grundstücks der Fall gewesen. Betroffene müssten alles kostenintensiv juristisch prüfen lassen, weil die Stadträte die Vorlagen der Verwaltung nicht ausreichend hinterfragten.

Die Frau kritisiert nicht nur die Entscheidung, sondern auch einen möglichen Verstoß gegen den Verhaltenskodex der Stadt. Denn ein leitender städtischer Mitarbeiter empfiehlt die Firma Göttfried mit einer Referenz auf deren Internetseite. Mit Bauprojekten hat der Mann bei der Stadt allerdings nichts zu tun, er ist in einem anderen Bereich tätig. Er habe "keinerlei Entscheidungs - oder Mitwirkungskompetenz bei Bauvorhaben", betont der Mann auf Nachfrage unserer Redaktion. Das konkrete Projekt Maienweg 2 kenne er überhaupt nicht und er habe sich auch nie in irgendeiner Form für die Firma Göttfried eingesetzt. Die Referenz sei schon einige Jahre alt. Er habe sie als Privatmann abgegeben, nachdem er sein Haus und die Wohnung seines Vaters über das Unternehmen gekauft habe und mit beidem sehr zufrieden gewesen sei.

