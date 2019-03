vor 41 Min.

Bauschutt anliefern kostet jetzt

Senden muss inzwischen mehr für die Entsorgung zahlen

Wer Bauschutt auf dem städtischen Wertstoffhof abgibt, muss künftig bezahlen: Zwei Euro fallen für bis zu 15 Liter Schutt an. Der Werkausschuss beschloss die Änderung am Dienstagabend einstimmig. Die maximale Abgabemenge pro Tag liegt bei 60 Litern.

Die Stadtverwaltung hatte den Bauschutt auf die Tagesordnung gesetzt, weil sie mittlerweile für die Entsorgung der Stoffe mehr bezahlen muss. Das liegt nach Verwaltungsangaben an den in Bauschutt vielfach vorhandenen Schadstoffen, die daher in eine höhere Deponieklasse fallen und aufwendiger entsorgt werden müssen. Zur Diskussion stand auch, ob die Wertstoffhof den Bauschutt gar nicht mehr annehmen soll.

Die Räte im Ausschuss waren sich einig, dass die Möglichkeit ortsnaher Entsorgung kleinerer Schuttmengen weiterhin möglich sein soll. Um eine Gebühr komme man aber nicht herum, sagte Heinz-Peter Ehrenberg (Grüne), es handele sich ja um eine Dienstleistung, die die Stadt auch bezahlen muss. Es sei wichtig, dass die Änderung bekannt gemacht werde, damit es auf dem Wertstoffhof keine Beschwerden gibt.

Fraktionsübergreifend sprachen sich die Ausschussmitglieder außerdem für die Festlegung einer Höchstmenge von 60 Litern Bauschutt aus, sodass maximal acht Euro an Gebühren anfallen. Das sei eine im Vergleich mit anderen Kommunen äußerst bürgerfreundliche Regelung, sagte Hans-Manfred Allgaier (CFW/FWG). An der Gebührenhöhe werde sich vermutlich im kommenden Jahr noch etwas ändern, sagte Kämmerer Manuel Haas. Denn der zuständige Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) werde die Entsorgung neu ausschreiben und spätestens zum Jahreswechsel neue Regelungen festlegen. Er rechne dann mit einer deutlichen Erhöhung der bisherigen Gebührensätze, sagte Haas.

Darüber hinaus hat der Ausschuss den Auftrag für den Bau einer neuen Trinkwasser-Verbindungsleitung zwischen Aufheim und Hittistetten vergeben. Ein Anbieter aus Berkheim wird die Arbeiten ausführen, für die im städtischen Haushalt 1,6 Millionen Euro bereitstehen. Vergeben hat die Verwaltung des Weiteren einen Auftrag für die Reparatur von Rohrbrüchen im Stadtgebiet. Das wirtschaftlichste Angebot stammte von einer Firma aus Senden und liegt bei 60000 Euro. (ahoi)

