Bayern muss die Schulen stärken

Die Bildungseinrichtungen im Freistaat gehören immer noch zu den besten. Doch die aufkommenden Probleme dürfen nicht ignoriert werden.

In Bayern ist die Bildung noch etwas wert. Das hört man immer wieder und es ist auch gerechtfertigt. Doch wie lange noch? Bayern darf sich nicht auf seinem guten Ruf in Sachen Bildung ausruhen.

Bei dem Austausch in Senden brachten Lehrer Beispiele. Es kann nicht sein, dass Leiter an Grundschulen weniger Zeit für die Verwaltung bekommen als Verantwortliche an höheren Schulen – und dann auch noch weniger verdienen. Junge, motivierte Lehrer über Jahre hinweg mit Zeitverträgen abzuspeisen, ist ebenso untragbar. Sie haben keinen sicheren Job und damit keine planbare Zukunft.

Der Freistaat hätte schon früher reagieren müssen, umso wichtiger ist es, jetzt zu handeln. Denn das geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein langer Prozess, bis die Schulen so ausgestattet sind – personell und materiell –, dass Lehrer in den veränderten Zeiten vernünftig mit den Schülern arbeiten können. Die Ausbildung der Kinder ist zu wichtig, um das zu vernachlässigen.

