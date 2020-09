vor 36 Min.

Beethoven im Biergarten: Eine Matinee versprüht Tastenzauber

Plus Von "Mondschein" bis "Waldstein": Das Doppelkonzert von Leonie Rettig und Janis Pfeiffer im Ulmer Biergarten „Liederkranz“ stößt auf begeistertes Echo.

Von Florian L. Arnold

Ein klassisches Konzert im Biergarten unter freiem Himmel – ein Wagnis, das Pianistin Leonie Rettig längst schon einmal eingehen wollte: „Ich hatte immer schon diesen Traum, in der Natur und mit der Natur zu üben und zu spielen. Im Liederkranz gab es nicht diese Saal-Stille, denn man hörte die Umgebung, das Rauschen der Bäume, Vögel.“ Diese Verbindung von Natur und Musik ging schlüssig auf beim Konzert im Ulmer Kulturbiergarten Liederkranz. Spürbar neugierig war das Publikum auf eine Beethoven-Matinee und weder die herbstlichen Temperaturen noch die lebhafte Friedrichsau-Geräuschkulisse taten dem Konzertgenuss Abbruch, im Gegenteil. In das Gefüge von Vogelschreien, Kinderrufen bis zu klappernden Gläsern webte Rettig die ersten Töne der „Mondschein“-Sonate von Ludwig van Beethoven ein.

Die Pianist Leonie Rettig bringt Beethovens Sonaten in den Biergarten

Eventuelle Nebengeräusche verträgt die Klaviersonate Nr. 14, op. 27 Nr. 2 in cis-Moll von 1801 nicht nur, sie gewann im nuancierten Spiel von Leonie Rettig dadurch sogar. Denn die junge Pianistin, 1991 in Stuttgart geboren, verstand es, der Musik mit durchweg luzidem Spiel, aber auch Kraft, wo es notwendig ist, zu einem angemessenen Raum zu verhelfen. Zart, wie aus weiter Ferne kommend, erklang der Einstieg in die Sonate, die im Folgenden einem stimmungsvollen Gemälde gleich das Zeitgefühl aus den Angeln hob. Wie Rettig in ihrem Spiel mit herrlich flüssigen Verläufen den romantischen Charakter Beethovens hervorkehrte, ließ wohl manchen Zuhörer staunen: Mit vorzüglicher und dynamischer Gestaltungskraft und atemberaubender Technik erklang hier ein geradezu süffiger Beethoven, dessen ergreifende Kantabilität rückhaltlos begeisterte.

Elegant und unforciert folgte diesem Erlebnis die Klaviersonate Nr. 21, op. 53, auch „Waldstein“ -Sonate genannt, nach einem Förderer Beethovens. Auch hier bedeutete Rettigs kontemplativ-verinnerlichtes Spiel ein hoch konzentriertes Hörerlebnis; manchem Kenner mag es fast so vorgekommen sein, als hörte er das Stück zum ersten Mal. Rettig darf als Beethoven-Spezialistin bezeichnet werden, denn ihre offenbar mühelose Virtuosität wurde unter anderem schon bei Beethovens drittem Klavierkonzert bestaunt, mit dem sie in Kanada auf Konzertreise unterwegs war. Ihre Ulmer Interpretation wirkte auch dank einer erstaunlich klaren Freiluftakustik wahrlich wahrnehmungsschärfend. Chopins bezaubernder kleiner Walzer „L’adieu“ (op. 69, Nr. 1) legte einen Hauch Wehmut ans Ende des Recitals.

Leonie Rettig ist glücklich über ihr Konzert im Ulmer Biergarten Liederkranz

Die Pianistin zeigte sich „glücklich“ über das Konzert: „Ich bin beeindruckt von der fokussierten Stimmung im Publikum. Mit jedem Mal wird meine Beziehung zum Ulmer Publikum inniger.“ Vor einigen Jahren gastierte sie im Haus der Begegnung: Dort war der Andrang gar so groß, dass man ihr die letzten Gäste noch an den Rand des Podiums setzte, so auch drei Kinder: „Sie hörten so aufmerksam und freudig zu, dass es ein Vergnügen war“, erinnert sich Rettig. Ihr mit dem Ulmer Ponte-Festival geplantes Beethoven-Recital muß leider ausfallen, aber: „Wir sind im Gespräch und es soll nach Möglichkeit nachgeholt werden.“

Ponte-Mitinitiator Janis Pfeiffer trat nach Leonie Rettig mit einem ebenso eigenwillig wie spannungsreich zusammengestellten und interpretierten Kurzkonzert im „Liederkranz“ auf. Aus der Beethoven-Sonate Nr. 32, op. 111, spielte er den ersten Satz – ein zerklüftetes, von Tempi-Wechseln und -ausbrüchen bestimmtes Werk, dessen scharfe Kontraste und Akzente, die Beethovens sprichwörtliche „Widerborstigkeit“ ausmachen, Pfeiffer expressiv ausspielte. Besonders gelungen: Der Auszug aus der dritten Klaviersonate von Johannes Brahms, dessen zweiten Satz Pfeiffer mit subtiler Tongestaltung und Freude an der werkimmanenten Poesie darbot. Diesen lieblichen Tönen folgte der burlesk hochtourende dritte Satz aus der tänzerischen Sonate von Béla Bartók; so klang das Vormittagskonzert im Kulturbiergarten gelungen mit einer heiteren Note aus.

Das Ulmer Ponte-Festival für junge Pianisten startet im September

Verwiesen sei auf das Ponte-Festival, das noch in diesem September in der Griesbadgalerie, dem Schuhhaussaal und an anderen Orten die Sinne öffnet für Klassik – etwa mit dem Streichquintett von Schubert.

Eine CD von Leonie Rettig mit Werken von Liszt, Schubert, Beethoven ist erhältlich unter www.leonierettig.de.

