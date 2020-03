vor 2 Min.

Behörden melden weitere Corona-Fälle rund um Ulm

Unter anderem ist ein Zwölfjähriger infiziert. Die Betroffenen leben in Ulm, Dornstadt und Langenau. Ein Neu-Ulmer Kino verteilt unterdessen gratis Corona-Bier.

Nachdem sich – wie berichtet – eine 45-jährige Ulmerin, die sich in den Faschingsferien im Skiurlaub in Südtirol aufhielt, mit dem Corona-Virus infizierte, gibt es neue Fälle: Auch bei einem zwölfjährigen Jugendlichen aus Ulm wurde ebenfalls das Coronavirus nachgewiesen. Der Schüler war mit der 45-jährigen auf einem gemeinsamen Skiurlaub in Südtirol. Die Schule hat er nach Angaben der Ulmer Stadtverwaltung seit der Rückkehr aus dem Skiurlaub nicht aufgesucht. Zwei weitere Infektionen meldete am Mittwoch das baden-württembergische Sozialministerium: Es handle sich um zwei männliche Erwachsene im Alter von 48 und 53 Jahre. Alle vier betroffenen Familien befinden sich derzeit in häuslicher Isolation.

Auch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis meldet neue Infizierungen: Am Mittwoch wurde durch Tests in der Universitätsklinik Ulm bei zwei männlichen Erwachsenen (56 und 19 Jahre) aus Langenau ebenfalls nach Rückkehr aus einem Urlaub in Südtirol das Coronavirus nachgewiesen. Die insgesamt fünfköpfige Familie befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Coronavirus: Weitere Fälle in und um Ulm

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es nach wie vor keine Erkrankungen am Coronavirus. Bis Mittwochnachmittag, war dem Öffentlichen Gesundheitsdienst am Landratsamt Neu-Ulm kein Fall bekannt geworden, dass sich ein Einwohner beziehungsweise eine Einwohnerin aus dem Landkreis Neu-Ulm mit dem neuartigen Krankheitserreger infiziert hat.

Das Gesundheitsamt Neu-Ulm hat mittlerweile bei insgesamt sieben Kontaktpersonen eine häusliche Isolation angeordnet. Weitere Angaben sind wegen der ärztlichen Schweigepflicht nicht möglich.

Nach langem Hin- und Her findet nach Angaben von Guido Reuter , dem Manager des Ulmer Blautalcenters der Auftritt des „Chinesische Nationalzirkus“ am Samstag, 7. März, statt. Reuter habe sich versichern lassen, dass seit Dezember vergangenen Jahres keiner der Artisten in China war. Deswegen sei eine erhöhte Ansteckungsgefahr ausgeschlossen. Das gleiche gilt für die Ausstellung „Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“, zu dessen Eröffnung die Artisten anreisen. Die Tonfiguren sind schon seit Jahren in Deutschland. Und auch das Team zum Aufbau reise nicht extra dem Land der Mitte an, so Reuter. Mit Humor nimmt das Neu-Ulmer Kino Dietrich-Theater den Fakt, dass (wie berichtet) ein mit dem Corona-Virus Infizierter aus Göppingen eine Vorstellung besuchte: Bis Mittwoch bekam jeder Gast des Peach-Pits zu einer Essens-Bestellung ein „Corona-Bier“ gratis. Darüber hinaus hat die Leitung die Reinigung aller Oberflächen im Gebäude intensiviert und setzt verstärkt Desinfektionsmittel ein.

Mehrere Kindergärten im Landkreis haben unterdessen ihre geplanten Kleider- und Spielzeugmärkte abgesagt. Im Liselotte-Forster-Kindergarten in Au hätte der Markt diesen Samstag stattfinden sollen, auch in Unterkirchberg fällt der für Sonntag vorgesehene Kinderbasar aus. In Altenstadt war der Markt „Rund ums Kind“ für den 14. März vorgesehen – die Veranstalter verweisen jetzt auf den Herbstbasar im September als neuen Termin. (heo/rjk)

Lesen Sie auch:

Themen folgen