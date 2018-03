06:00 Uhr

Bei Finanzen heißt es: viele Pflichten, wenig Kür

Das Feuerwehrhaus in Vöhringen soll in diesem Jahr umgebaut werden. Für die freiwilligen Löschkräfte sowie für die Ortsgruppe des Bayerischen Roten Kreuzes soll so mehr Platz entstehen.

Die Stadt Vöhringen muss dieses Jahr rund 3,6 Millionen Euro neue Schulden machen. Dabei lässt das Budget wenig Spielraum für Neues.

Von Madeleine Schuster

Es war eine unaufgeregte Sitzung ohne Diskussionen: Einstimmig hat der Vöhringer Stadtrat seinen Finanzplan für das Jahr 2018 verabschiedet. Ein Thema zog sich dabei durch die Wortbeiträge aller Fraktionen: Von dem Milliardenüberschuss, den der Bund im vergangenen Jahr erzielte, sei in der Kommune nichts zu spüren. Um die geplanten Projekte umsetzen zu können, muss die Stadt voraussichtlich einen Kredit in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro aufnehmen. Dabei wünschten sich die Stadträte in einigen Bereichen mehr Unterstützung von Bund und Land.

Ein Beispiel ist der soziale Wohnungsbau. Um Wohnraum für einkommensschwache Familien zu schaffen, baut die Stadt an der Schützstraße in Illerberg, wie berichtet, ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 18 Wohnungen. Zwar rechnet sie dabei mit Unterstützung aus dem „Wohnungspakt Bayern“, einem Maßnahmenpaket des Innenministeriums, ein Großteil der Kosten trägt allerdings die Stadt. 1 Million Euro sind im diesjährigen Haushalt vorgesehen. Im Jahr 2019 sind weitere 1,6 Millionen Euro für Sozialwohnungen eingeplant.

Dass die Finanzen der Stadt „wenig Spielraum für Neues“ ließen, „weil sie zum großen Teil für das Bestehende benötigt werden“, sagte deshalb Peter Kelichhaus als Vorsitzender der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG). Seit vielen Jahren gehöre dazu etwa der Unterhalt der Kindertagesstätten. „Man hat das Gefühl, jedes Jahr mindestens ein neues Milliönchen für eine neue Gruppe ausgeben zu müssen“, so Kelichhaus. Der Gesetzgeber habe für die Betreuung von Kindern im Vorschulalter Vorgaben gemacht – etwa den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für unter Dreijährige –, aber die Finanzierung den Gegebenheiten nicht angepasst. Bei den „finanziellen Verpflichtungen“, die den Kommunen aufgebürdet würden, bleibe für den „kreativen Teil der Selbstverwaltung nur noch wenig Spielraum“, so Kelichhaus.

Für den Unterhalt ihrer Kindertagesstätten rechnet die Stadt heuer mit Ausgaben von rund 400000 Euro. Hinzu kommen unter anderem Bauarbeiten in den Kitas St. Michael (insgesamt 950000 Euro) und „Rappelkiste“ (1,5 Millionen Euro), die zum Teil in diesem Jahr finanziert werden müssen.

„Ganz nach sozialdemokratischem Geschmack“ sind Ludwig Daikeler (SPD) zufolge die Investitionen in Betreuung, Bildung und sozialen Wohnungsbau. Vöhringen habe über die vergangenen Jahre hinweg seine „Hausaufgaben gemacht“ – und unter anderem durch Investitionen in Gewerbegebiete den Grundstein für neue Arbeitsplätze gelegt. Auch wenn er es nicht gerne tue, sagte Daikeler, müsse er beim Thema Zuschuss für die Sanierung der Illerberger St.-Martin-Kirche noch einmal den „Finger in die Wunde“ legen. „Kredite aufzunehmen, Kindergartengebühren zu erhöhen und dann noch Geld zu verschenken, passt nicht zusammen und schmerzt uns sehr“, sagte Daikeler stellvertretend für seine Fraktionskollegen. Wie berichtet, wird die Stadt die Sanierung mit insgesamt rund 197000 Euro bezuschussen – aufgeteilt auf fünf Jahre. Die SPD könne der Haushaltsstelle, die die Kirchensanierung betrifft, deshalb nicht zustimmen.

Dass der Finanzplan der Stadt einen „guten Ausgleich zwischen Pflichtaufgaben und Investitionen in die Zukunft“ darstelle, sagte Michael Neher, Vorsitzender der CSU-Fraktion. Als Beispiel nannte Neher die „gelungene Nachverdichtung“, bei der frei stehende Flächen innerhalb bereits bestehender Bebauung genutzt werden. Es seien viele Bauvorhaben entstanden, die auf dem Wohnungsmarkt zu einer Entspannung geführt hätten – auch wenn der Bedarf noch nicht vollständig gedeckt sei. Als „äußerst positiv“ bezeichnete Neher die Entwicklung in Illerberg, wo unter anderem der Ortskern und das ehemalige Bräuhaus neu gestaltet werden. Eine ähnliche Entwicklung wünsche sich die CSU auch für Illerzell. „Dranbleiben“ müsse die Stadt vor allem an der Ausweisung neuen Baulands im Vöhringer Ortsteil.

Bürgermeister Karl Janson (FWG) unterstrich, dass bei allen Projekten, die die Stadt wegen ihrer knappen Finanzen verschieben musste, keine Abstriche bei den sogenannten freiwilligen Leistungen gemacht worden seien. So könnten etwa die Vereine weiterhin mit Zuschüssen rechnen. Viel Geld investiere die Stadt außerdem in die Sicherheit der Bürger. Für die Feuerwehr wird eine neue Drehleiter angeschafft. Außerdem wird das Gerätehaus der Einsatzkräfte umgebaut. Das Rote Kreuz bekommt im gleichen Zug eine neue Halle.

Insgesamt, sagte Janson, müsse man durchaus von einem „angespannten Haushalt“ sprechen. Auch für die Zukunft sei der finanzielle Spielraum der Stadt „nicht allzu großzügig bemessen“. Das langfristige Ziel müsse es sein, die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommune wieder abzubauen. Zum Ende des Jahres wird diese nach derzeitigem Stand bei rund 680 Euro je Einwohner liegen. Bei allen anstehenden Projekten sollten die Stadträte „die Finanzierbarkeit weiter im Auge behalten“. Dabei sei klar, ergänzte der Rathauschef, dass nicht alle Wünsche von Bürgern erfüllt werden könnten.

Der Haushalt in Zahlen

Der Haushalt der Stadt Vöhringen weist in diesem Jahr ein Gesamtvolumen von rund 43,7 Millionen Euro auf (Vorjahr: 44,5 Millionen Euro). Auf den Vermögenshaushalt – aus dem die Stadt ihre Investitionen finanziert – entfallen rund 11,4 Millionen Euro (2017: 12,4 Millionen), auf den Verwaltungshaushalt rund 32,3 Millionen Euro (2017: 32,1 Millionen). Dabei rechnet die Kommune mit Einnahmen aus der Einkommenssteuer in Höhe von gut 8,1 Millionen Euro (2017: 7,6 Millionen). Bei der Gewerbesteuer sei laut Bürgermeister Karl Janson noch „Luft nach oben“, einkalkuliert sind 2018 Einnahmen in Höhe von rund 5,3 Millionen Euro (2017: 7 Millionen). Dafür rechnet die Stadt heuer mit höheren Schlüsselzuweisungen vom Land. Einkalkuliert sind knapp 2 Millionen Euro (2017: 593.000 Euro). Höchster Posten auf Seite der Ausgaben bleiben die Personalkosten mit knapp 7 Millionen Euro (2017: 6,8 Millionen). Obwohl der Stadtrat einige Projekte auf die kommenden Jahre verschoben hat, muss in diesem Jahr zur Finanzierung aller Investitionen wohl ein Kredit aufgenommen werden. Nach derzeitigem Stand muss Vöhringen rund 3,6 Millionen Euro neue Schulden machen. Die Pro-Kopf-Verschuldung läge zum Ende des Jahres damit bei rund 680 Euro (2017: 430 Euro). Zur Finanzierung laufender Kosten und Vorhaben muss die Stadt zudem an ihr Erspartes. Geplant ist eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 2 Millionen Euro. Diese würden zum Ende des Jahres bei rund 300.000 Euro liegen.

Themen Folgen