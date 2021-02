14:00 Uhr

Bei Gairing aus Neu-Ulm kommen jetzt neuartige Filter zum Einsatz

Das Busunternehmen Gairing übernimmt zwei neue Hybrid-Stadtbusse aus dem Hause Evobus. Erstmalig sind die Omnibusse der mit neuartigen Aktivfiltern ausgestattet.

Von AZ

Selbst feinste Aerosole sollen die rausfiltern. Das Infektionsrisiko ist damit so niedrig wie nie zuvor, was gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig ist.

Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage in der ÖPNV - und Tourismusbranche hat die Firma Gairing Omnibusverkehr zwei Neufahrzeuge übernommen. „Diese Investition in den Fuhrpark belastet uns angesichts dramatischer Umsatzverluste im zurückliegenden Jahr natürlich sehr. Dennoch machen wir keinen Rückzieher und hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur Sicherung des Partners Evobus und der über 3800 Jobs in unserer Heimatstadt zu leisten. Schließlich wollen wir auch in Zukunft unsere Fahrgäste mit Bussen „Made in Neu-Ulm“ sicher an ihr Ziel bringen“, erklärt Geschäftsführerin Sandra Schnarrenberger. Anmerkung der Redaktion: Hauptsächlich werden Citaro-Busse in Mannheim gefertigt.

Die Fahrzeuge sind mit Euro 6 Hybrid Motoren ausgestattet und ergänzen den Fuhrpark damit um weitere moderne umweltfreundliche Fahrzeuge und bringen die Flotte der Firma Gairing in Sachen Umweltschutz einen weiteren Schritt voran.

Herausfiltern feinster Aerosole wird bei Evobus in Neu-Ulm groß geschrieben

Es sind zwei der ersten ausgelieferten Omnibusse in Deutschland für den Linienverkehr, die ab 2021 serienmäßig schon mit einem antiviralen Filter im Bus-Innenraum einen aktiven Schutz für den Fahrgast vor Ansteckung bieten, indem sie die Konzentration von Aerosolen erheblich reduzieren. Das Herausfiltern feinster Aerosole wird durch mehrere Filterschichten erreicht, die anorganische und biologische Partikel effektiv filtern und zurückhalten. Das Infektionsrisiko im Linienbus sei so gering wie nie.

Die Nachfrage nach diesen Filtern ist enorm, denn ein wissenschaftlicher Nachweis zeige die Effizienz der Aerosol Filtration für Bakterien und Viren. „Nach diesen Fahrzeugen werden wir so zügig es möglich ist, die anderen Fahrzeuge umrüsten", so Schnarrenberger. Das Schutzsystem sei ein mehrstufiges, erläutert sie. Neben dem Tragen der vorgeschriebenen FFP 2 Masken reduziert die hohe bauart-bedingte Luftwechselrate der Klimasysteme des gesamten Innenraums des Linienbusses mit Frischluft die Aerosolkonzentration. „Sie finden einen solchen kompletten Luftaustausch alle zwei Minuten sonst fast nirgendwo vor. “

