Bei Rexroth in Elchingen stellt sich die China-Frage

Plus Bei Bosch-Rexroth in Elchingen ist in der Belegschaft Unruhe entstanden, da die Werksleitung Verlagerungen von Produkten ins Auge fasst. So ist die Lage.

Von Oliver Helmstädter

Zur "Unzeit", wie Günter Frey, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Günzburg/ Neu-Ulm es formuliert, wurde bei Rexroth wieder ein altes Fass aufgemacht. Neue Pläne des Unternehmens in China und Indien Hydraulikpumpen zu produzieren, seien möglicherweise ein Verstoß gegen eine getroffene Vereinbarung. Im Jahr 2017 wurde unter Einbeziehung des Betriebsrats entschieden, welche wichtigen Produktgruppen in Elchingen dauerhaft abzusichern sind.

Erträge von Rexroth in Elchingen stimmen

Seit dem Beschluss des Sanierungskonzepts würden die Beschäftigten im Rahmen eines hochflexiblen Schichtmodells einen wesentlichen Teil des damals festgelegten Arbeitnehmerbeitrages erbringen. „Die Erträge im Werk Elchingen sind in den zurückliegenden Jahren gerade deswegen sehr stark angestiegen und sollten dazu dienen, die Arbeits- und Ausbildungsplätze in Elchingen dauerhaft zu sichern“, so Frey.

Nun soll offenbar ein Teil der Hydraulikpumpen des Typs A 6 in China produziert werden. Diese werden etwa bei Baggern und anderen Baumaschinen als Antriebssystem eingesetzt.

Frey befürchtet hier eine von Profitgier getriebene Logik, hinter der der Irrglaube stecke, dass 30 Prozent niedrigere Löhne auch 30 Prozent mehr Gewinn bedeuten. Die zentrale Frage aus Sicht der Beschäftigten sei, ob und mit welchen Maßnahmen das Unternehmen weiterhin plane, die bestehenden Arbeits- und Ausbildungsplätze dauerhaft zu sichern. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen. Für Anfang März 2021 werden Aktionen vorbereitet. Frey: "Um der Werksleitung deutlich zu machen, dass die Beschäftigten ihre Arbeitsplätze verteidigen werden."

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt eine Sprecherin von Bosch-Rexroth, dass die Firma plane in Indien und China die Produktionsstätten auszuweiten. Dabei handle es sich auch um Hydraulikpumpen des Typs A 6. Zudem werde derzeit geprüft, Prüfstände aus Elchingen nach China zu verlagern. Es handle sich aber um Kapazitätserweiterungen, die nicht auf Kosten des Standorts Elchingen gehen sollen: Der Standort verliere deswegen keine Produktlinien.

Elchingen: 40 offene Stellen bei Rexroth

Rexroth handle nach der Maßgabe, dass möglichst vor Ort die jeweiligen Produkte produziert werden sollen. Mehr Nähe zum Kunden bedeute mehr Flexibilität. Auswirkungen auf die Stammbelegschaft in Elchingen habe das nicht. Das Werk sei voll ausgelastet. Im vergangenen Jahr seien 80 neue Stellen geschaffen worden. Und derzeit würden 40 neue Mitarbeiter im Bereich Fertigung und Montage gesucht.

Am Standort Elchingen entwickelt, produziert und vertreibt Rexroth mit 2260 Beschäftigten Axialkolbenmaschinen und Mobilelektronik. Auf dem Eselsberg eröffnet Rexroth in Kürze ein Kunden- und Innovationszentrum. Im Oktober vergangenen Jahres war Richtfest für das 20-Millionen-Euro-Gebäude.

