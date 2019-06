16:32 Uhr

Bei den „Maschinisten der Demokratie“

Der SPD-Ortsverein Pfuhl-Burlafingen feiert sein 100-jähriges Bestehen und Redner Ivo Gönner.

Von Inge Pflüger

Menschen für sich einzunehmen, sie regelrecht in seinen Bann zu ziehen, das schafft Ivo Gönner, der 24 Jahre als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Ulm lenkte, noch immer. Sein Charisma ist legendär – auch am Freitagabend beim Festakt „100 Jahre SPD-Ortsverein Pfuhl-Burlafingen“ – waren die Besucher von seinem Festvortrag begeistert.

Unter den Gästen waren Stadträte in (fast) allen Farben, auch „alt gediente“ Genossen, wie etwa der ehemaligen SPD-Landtagsabgeordnete und der kommunalpolitisch jahrzehntelang aktive Hermann Geiger, oder der frühere Stadtrat Günter Kohn und natürlich Ivo Gönner. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Rudolf Erne stellte ebenso wie Ivo Gönner, fest: Die Sozialdemokraten hätten allen Grund, stolz zu sein, zumal sie in all den vergangenen Jahrzehnten die Politik der Bundesrepublik mitgestaltet und zu einem hohen Niveau geführt hätten. Übrigens, allein fünf Volksvertreter aus dem Jubelverein sitzen im Neu-Ulmer Stadtparlament und zwei im Kreistag Neu-Ulm.

Willy Brandt und Ivo Gönner

Der Vorsitzende verlas schriftlichen Grüße der in Neu-Ulm bekannten SPD-Politikerin Klaudia Martini, Ministerin a. D., die zwei Mal bei der OB-Wahl in Neu-Ulm mit wenigen Stimmenunterschied erfolglos gegen Peter Biebl angetreten ist und die heute in Bad Wiessee lebt und dort im Stadtparlament sitzt. Erne und sein Stellvertreter Ulrich Schäufele erinnerten in Wort und Bild an vergangene Zeiten, an die unvorstellbare Armut vor 100 Jahren, die Kriegszeiten und den Aufschwung, an legendäre Feste im „Engelhardt“-Garten, oder an den allzu früh verstorbenen SPD-Mann Helmut Tögel, der es immer geschafft habe, politische Prominenz nach Pfuhl zu holen. So wie einst 1971 Willy Brandt zum „Schwabentreffen“.

Diese Veranstaltung war damals für den 19-jährigen Gönner Grund genug, sich ins Parteibuch der SPD eintragen zu lassen, verriet er am Freitagabend. Gönner sieht in Politikern die „Maschinisten der Demokratie“, die es richten müssen, damit die Menschen wieder Vertrauen und Zuversicht schöpfen. Gönner erinnerte an die Nazi-Zeit und das ausgesprochene Parteiverbot SPD, den Zweiten Weltkrieg, den Wiederaufbau und den großen Umbruch bis hin zur immer weiter fortschreitenden Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund müsse nun ein „neuer Kampf gegen den Digital -Kapitalismus“ müsse werden.

Der Dank von Erne galt dem SPD-Team und den Helfern und unter anderem Hobbyfotograf Hans Gulden, der aus seinem Archiv zahlreiche Vereinsschätze für die Ausstellung lieferte.

