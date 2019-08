vor 21 Min.

Bei der Nachbarschaftshilfe sind persönliche Gespräche gefragt

Mit viel Freude sind die Frauen und Männer der Nachbarschaftshilfe Pfaffenhofen/Holzheim am Werk. Insgesamt gehören etwa 20 Freiwillige der Gruppe an.

Vor eineinhalb Jahren wurde die Nachbarschaftshilfe Pfaffenhofen/Holzheim gegründet. Nun zeigt sich: Die Freiwilligengruppe hat noch Kapazitäten frei.

Von Willi Baur

Beim Nachbarn die Blumen gießen, Haustiere füttern oder kurz auf die Kinder aufpassen: Kleinere Gefälligkeiten werden im ländlichen Bereich offenbar noch immer im direkten Austausch geregelt, auf Zuruf sozusagen. Das vermutet jedenfalls Anita Hany, die sich bei der Nachbarschaftshilfe Pfaffenhofen/Holzheim um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Denn: „Auf diesem Gebiet gibt es so gut wie keine Nachfragen“, berichtet Hany für die im November 2017 auf Initiative von Pfarrer Reinfried Rimmel gegründete Organisation. „Vielleicht sind wir noch nicht bekannt genug“, mutmaßt die gelernte Medizinisch-Technische Assistentin und Wahl-Pfaffenhoferin, die bis zum Ruhestand als Pharmaberaterin tätig war.

Das heißt aber nicht, dass die etwa 20 Mitglieder zählende Freiwilligengruppe dadurch komplett zum Däumchendrehen verurteilt wäre. Nur die insgesamt nicht ganz befriedigende Auslastung wird Hany zufolge damit etwas ungleich verteilt. „Jeder von uns steht ja mit individuellen Vorlieben und Kompetenzen bereit.“

Es geht um Hilfe vielfältiger Art

Besonders gefragt sind demnach Besuchsdienste. Kommen, zuhören und reden also. „Ja, Gesprächsbedarf vor allem einsamer Menschen gibt es vielfach“, hat die Sprecherin inzwischen erfahren, bemüht sich dazu auch um Fortbildungsangebote für das Team, das zum größeren Teil aus Frauen besteht. „Nicht wenige von ihnen haben auch in ihren Pfarreien unterschiedliche Aufgaben übernommen“, sagt Anita Hany, betont indes: „Wir arbeiten zwar unter dem Dach der Kirche, aber grundsätzlich überkonfessionell.“ Religion, Nationalität oder Alter spielten jedenfalls keine Rolle und dies gelte für die Helferinnen und Helfer ebenso wie für jene, die Hilfe in Anspruch nehmen wollten.

Dabei geht es im Übrigen um Hilfe vielfältiger Art. Neben Unterstützung bei Einkäufen oder beim Schriftverkehr sind diverse Begleitungen möglich: zum Arzt oder in die Apotheke etwa, bei Behördengängen, auf Veranstaltungen und zu Gottesdiensten. Anita Hany berichtet: „Fahrdienste zu den Seniorennachmittagen sind durchaus gefragt.“

Mitunter müsste das Pfarrbüro, wo die Wünsche in der Regel eingehen, allerdings auch Aufträge ablehnen, sagt die Sprecherin der Nachbarschaftshilfe. Beispiel dafür sind ein Großputz im Haus oder das Fegen von Straßen und Gehwegen. Wie überhaupt die Organisation Wert darauf legt, dass sich ihr ausnahmslos ehrenamtlicher Einsatz nicht mit dem Angebot professioneller Hilfsdienste überschneidet.

Im Martinushaus finden regelmäßige Treffen statt

Stolz und froh zugleich ist die Gruppe darüber, dass der Personalbestand seit ihrer Gründung vor eineinhalb Jahren stabil geblieben ist, losgelöst von der offenbar etwas einseitigen Nachfrage. Und unabhängig von ihrer eben nicht homogenen Struktur. „Die sich bei uns engagieren, bewegen sich quer durch die Gesellschaft“, erzählt Hany, verschiedenste Berufe seien vertreten, viele Menschen kurz vor oder schon im Ruhestand, aber auch junge und berufstätige Leute.

Was sie verbinde, sei insbesondere die gemeinsame Zielsetzung. Zur Motivation tragen dem Vernehmen nach fraglos auch die regelmäßigen Treffen im Martinushaus in Pfaffenhofen bei, der interne Austausch, gelegentlich zudem mit anderen Gruppen in der Region. Anita Hany sagt: „Dabei gewinnen wir stets neue Impulse und Anregungen.“

