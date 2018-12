31.12.2018

Bei ihm schwäbelt sogar James Bond

Karten gewinnen für Dodokay in Neu-Ulm

Im Schwabenland sind die im Dialekt synchronisierten Internet-Videos von Dominik Kuhn alias Dodokay geradezu Kult: Der gebürtige Reutlinger hat unter anderem James Bond zum Baumarktverkäufer gemacht und Beyoncé über ihre Arbeit an der Bäckereitheke schwätzen lassen. Nach dem Erfolg seiner Tourneen „Die Welt auf Schwäbisch“ und „Schwaben – Menschen – Abenteuer“ ist der selbst ernannte Synchro-Grasdackel derzeit mit seinem Programm „Genau mein Ding“ unterwegs. Am Freitag, 4. Januar, um 20 Uhr macht er seine Witzle er auch im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus.

In seiner neuen Show will er zeigen, dass der Schwabe auch über was anderes reden kann als über die Kehrwoche und das Publikum dabei in die Tiefen seiner eigenen Spaltung führen: Er kommt zwar ganz einfach vom Fuß der Schwäbischen Alb und hat auch keine exotischen Vorfahren, kann sich aber bis heute nicht entscheiden, ob er in New York oder in Leimerstetten besser aufgehoben wäre. Und natürlich zeigt er wieder auf der mitgebrachten Leinwand seine schwäbischen Synchro-Filme.

Für das Gastspiel in Neu-Ulm werden dreimal zwei Karten verlost. Wer gewinnen will, schreibt bis einschließlich Dienstag, 1. Januar, eine E-Mail mit dem Betreff „Dodokay“ an gewinnspiel@nuz.de. Wichtig: bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Beachten Sie dazu die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter nuz.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (az)

Karten gibt es unter anderem bei Blende 22, in Neu-Ulm, Telefon 0731/6021597, oder an der Abendkasse.

Themen Folgen