18:30 Uhr

Beifahrer schlägt Fahrer mit der Faust ins Gesicht

Ein Streit zwischen zwei Bekannten im Auto eskaliert. Welche Folgen der Fausthieb hat und was dem Übeltäter droht.

Ein Streit zwischen zwei Männern hat am Mittwoch in Ulm zu einem Unfall geführt. Worüber sich der 35-Jährige und der 24-Jährige in die Haare bekamen, hat die Polizei noch nicht ermittelt. Fest steht: Der ältere Beifahrer schlug dem jüngeren Fahrer gegen 13.30 auf dem Wiblinger Ring unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 24-Jährige war dadurch derart abgelenkt, dass mit seinen Wagen gegen das vorausfahrende Auto steuerte.

Den Schaden durch diesen Unfall schätzt die Ulmer Polizei auf rund 8000 Euro. Von größeren Verletzungen blieben sowohl die beiden Streithähne als auch der Fahrer des anderen Wagens verschont. Die Polizei ermittelt wegen einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Diese Straftat kann mit einer Geld- oder sogar einer Freiheitsstrafe geahndet werden. (az)

