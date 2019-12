vor 48 Min.

Beifall für ein Programm mit vielen Highlights

Der Musikverein Steinheim und die „Juka Eintracht 98“ begeistern die Besucher in der voll besetzten Halle

Von Inge Pflüger

Einmal mehr wurde am Samstagabend deutlich: In Steinheim funktioniert das Vereinsleben noch hervorragend. Voll besetzt war die Halle, als der Musikverein zusammen mit der „Juka Eintracht 98“ fast drei Stunden lang Musik vom Allerfeinsten bot – nur unterbrochen durch eine Pause mit Getränken und belegten Brötchen sowie Ehrungen.

Den Akteuren auf der Bühne war die Freude an der Musik in die Gesichter geschrieben. Zunächst bestritt der Nachwuchs mit Dirigent Josef Pietschmann das Programm. Sohn Franz hatte bei seinem kurzweiligen Moderatoren-Part die Lacher auf seiner Seite. Der Nachwuchs trumpfte auf, als er unter anderem die Marienkäfer musikalisch über bunte Wiesen fliegen ließ oder Ausschnitte aus „Grease“ spielte. Die Soli und die Töne stimmten, ebenso bei den Aktiven. In bewährter Weise führte Sarah Gerstlauer durchs Programm. Unter dem Titel „Highlights der vergangenen zehn Jahre“ stand der Abend. Nicht von ungefähr, galt es doch, Dirigent Joachim Plocica für sein Zehnjähriges zu danken. „Da werden wir schon was draus machen“, habe einst der Dirigent angekündigt und sehr erfolgreich umgesetzt, lobte Vereinsvorsitzender Johannes Stern in seiner Laudatio auf den 63-Jährigen. Der indes dankte für die tolle Zusammenarbeit und geht davon aus, noch weitere zehn Jahre in Steinheim zu wirken. Der evangelische Pfarrer Tobias Praetorius überreichte dem Dirigenten und dem Verein als Dank für die kostenlose Gestaltung vieler kirchlicher Feste einen Scheck des Dekanats. Und dann verursachten die musikalischen Darbietungen der Aktiven bei so manchem Zuhörer Gänsehaut.

Beispielsweise bei den schönsten Melodien aus Giuseppe Verdis Werken, etwa dem Freiheitschor aus „Nabucco“. Ebenso toll das Medley aus Andrew Lloyd Webbers „Jesus Christ Super Star“ und Stücke aus „Phantom der Oper“. Die Freunde der Blasmusik kamen auch auf ihre Kosten beim „Hofkonzert mit Strauss“ – wer schunkeln wollte, konnte dies. Es gab Zugaben und frenetischen Beifall.