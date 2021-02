vor 33 Min.

Beim Abbiegen übersehen: Radfahrer nach Unfall in Westerstetten verletzt

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Ein Autofahrer will abbiegen und übersieht einen entgegenkommenden Radfahrer. Es kommt zum Unfall in Westerstetten.

Leichte Verletzungen hat am Montag bei einem Unfall in Westerstetten ein 40-Jähriger erlitten. Nach Angaben der Polizei bog gegen 17.45 Uhr ein Autofahrer von der Hauptstraße nach links in die Kirchstraße ab. Dabei übersah der 50-Jährige den entgegenkommenden Radfahrer.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden am Opel und am Rad schätzt die Polizei auf 150 Euro. (AZ)

