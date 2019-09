00:33 Uhr

Beim Basketball geht es wieder los

Wir verlosen Tickets für den Saisonauftakt

Seit der Eröffnung vor nunmehr beinahe acht Jahren war die Ratiopharm-Arena bei jedem Spiel von Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga ausverkauft. Sie wird es mit fast absoluter Sicherheit auch beim Heimspiel gegen Vechta zur Eröffnung der neuen Saison am kommenden Dienstag (19 Uhr) sein. Aber noch gibt es ein paar Tickets für den Premierenauftritt der neu formierten Ulmer Mannschaft mit ihrem ebenfalls neuen Trainer Jaka Lakovic – wir haben 20 davon und wir verlosen zehnmal zwei an unsere Leser.

Was Sie machen müssen, wenn Sie beim Spiel dabei sein wollen: Schreiben Sie bis Freitagmittag um 12 Uhr eine Mail unter dem Stichwort „Ratiopharm Ulm“ an die Adresse: gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden von uns am Freitagnachmittag benachrichtigt und können ihre Karten am kommenden Montag zwischen 9 und 17 Uhr in der Redaktion abholen.

Auch online gibt es für das Vechta-Spiel noch Karten unter:

www.ratiopharmulm.com

