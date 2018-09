15:44 Uhr

Beim Streit fliegen Flaschen: Zeugen gesucht

In Neu-Ulm kommt es am Wochenende zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern und Frauen. Mehrere Streifenwagen rücken an.

Eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hat sich in der Nacht zum Samstag im Bereich der Kasern- und Blumenstraße in der Neu-Ulmer Innenstadt ereignet. Das hat die Polizei am Dienstag bekanntgegeben. Dabei sind wohl auch Flaschen geworfen wurden. Gegen 2.40 Uhr riefen Anwohner die Polizei Neu-Ulm.

Wie die Polizei nun gestern mitteilte, rückten mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm und Weißenhorn sowie der Polizei Ulm aus. Vor Ort trafen sie auf etwa zehn Menschen, überwiegend afrikanische Staatsangehörige. Die Männer und Frauen im Alter von 19 bis 50 Jahren waren alles unverletzt, standen teilweise aber erheblich unter Alkoholeinfluss.

Zeugen beschreiben dunkelhäutige Personen

Mehrere Personen, die am Streit beteiligt waren, waren kurz vor Eintreffen der Polizei geflüchtet und konnten auch nicht mehr gefunden werden. Nach Angaben der Zeugen soll es sich bei den Weggelaufenen um dunkelhäutige Personen, vermutlich afrikanischer Herkunft, gehandelt haben. Zur Klärung des Abslaufs sucht die Polizeiinspektion Neu-Ulm nun weitere Zeugen, denen im Innenstadtbereich eine entsprechende Personengruppe aufgefallen ist. (az)

Hinweise an die Polizei Neu-Ulm unter unter der Telefonnummer 0731/8013-0.

