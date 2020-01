18:20 Uhr

Beim Suppentreff der Malteser wird Nächstenliebe mitserviert

Seit einem Jahr bieten die Malteser Neu-Ulm einen Suppentreff an. Ein Besucher berichtet von seiner Zeit auf der Straße – und ein Helfer, warum er sich engagiert.

Von Ariane Attrodt

Es gab Zeiten, da lebte Jürgen Maurer* von zwei Mark am Tag. Der 65-Jährige, der seinen richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, hat fast zwei Jahre lang auf der Straße gelebt – und während dieser Zeit gelernt, „was es für Menschen gibt und was sich Menschen gegenseitig antun“. Mittlerweile wohnt Jürgen in Neu-Ulm, und besucht regelmäßig den „Johannes’ Suppentreff“ der Malteser Neu-Ulm. Diesen bieten die Malteser seit über einem Jahr für obdachlose, einsame und finanziell bedürftige Menschen an, jeden zweiten Mittwoch in der Geschäftsstelle in der Augsburger Straße 42.

Dass der 65-Jährige auf der Straße landete, habe er seiner eigenen Faulheit zuzuschreiben, wie er sagt. „Ich bin arbeitslos geworden und habe nicht schnell genug reagiert. Dann hatte er einen schweren Unfall, seine Frau ließ sich scheiden. Er konnte seine Miete nicht mehr bezahlen, musste schließlich die Wohnung räumen. „Nach drei Tagen auf der Straße bin ich gestorben vor Hunger“, erinnert sich Maurer und weiter: „Gott sei Dank habe ich einen anderen Obdachlosen kennengelernt, der mir 1000 Dinge beigebracht hat.“

Sein „übelstes Erlebnis“ als Obdachloser sei in Nürnberg gewesen. „Ich saß in der fußgängerzone und habe gebettelt, 50 Meter von mir weg, saß ein anderer Obdachloser.“ Auf einmal sei dann eine Gruppe von vier oder fünf Männern aufgetuacht, mit Springerstiefeln und „Fünf-Millimeter-Haaren“, erkennbar Anhänger der rechten Szene. Diese seien auf einmal auf den anderen Obdachlosen losgegangen. „Die haben den blutig geschlagen, er musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden“, erzählt Maurer, der damals nur durch Zufall nicht zum Opfer geworden ist.

In seiner Zeit im Nuißlheim in Neu-Ulm habe er mehrere Tote miterlebt

Auf der anderen Seite berichtet er von großer Hilfsbereitschaft, die er von anderen Menschen erfahren habe. Einen Tag vor Heiligabend war er in einem kleinen Ort unterwegs, voll bepackt mit allem, was er besaß. „Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad – das hast du ja als Obdachloser immer dabei“, sagt Maurer und lacht. Auf einmal stieß versehentlich mit einem Mann im Anzug zusammen, der in den Schnee fiel. Es stellt sich heraus: der Mann war der Ortspfarrer. Er schickte Maurer zu seinen Mesnern, dort bekam der 65-Jährige einen heißen Teller Suppe. Anschließend erklärte ihm der Pfarrer den Weg zu dem Haus, wo dieser mit seiner Frau, ebenfalls Pfarrerin, lebte. „Ich durfte dort mehrere Tage lang im Gartenhaus übernachten, hatte dort einen Stromanschluss. Sie gaben mir sogar einen Hausschlüssel und ließen mich alleine. Die hatten so viel Vertrauen, obwohl sie mich überhaupt nicht kannten- Ich hätte denen ja theoretisch in aller Ruhe die Bude leer räumen können“, erzählt Maurer.

Vor zehn Jahren landete Maurer dann in Ulm, arbeitete zweieinhalb Jahre als Fahrer bei der Caritas. Er bekam eine kleine Wohnung in Ulm, das Leben lief wieder in geregelten Bahnen. Dann jedoch bezahlte er mehrere Strafzettel nicht und musste für fast 200 Tage ins Gefängnis. Wieder verlor er seine Wohnung in Ulm, kam anschließend ins Nuißlheim, die Obdachlosenunterkunft der Stadt Neu-Ulm.

Fünf Jahre lang lebte er dort. Eine Zeit, an die er sich nicht gerne zurückerinnert. „Ich habe sieben oder acht Tote in der Zeit miterlebt“, erzählt er. Manch einer sei einfach sturzbetrunken zusammengesackt, manch anderer an einer Drogen-Überdosis gestorben. Dank eines sehr hilfsbereiten Sozialarbeiters konnte er dann eine kleine Wohnung in Neu-Ulm beziehen, dort wohnt er seit etwa eineinhalb Jahren. „Es gefällt mir sehr da: Es gibt keine Schlägereien, keine Betrunkenen. Ich schließe die Tür hinter mir zu und habe meine Ruhe“, sagt der 65-Jährige, der sich selbst ehrenamtlich engagiert, beispielsweise bei der Vesperkirche in Ulm. Er fügt hinzu: „Ich habe unverschämtes Glück gehabt.“ Auch weil er so viel Hilfe innerhalb seiner evangelischen Gemeinde bekommen habe. Seit ungefähr zwei Jahren ist Maurer in Rente, das Geld ist stets knapp. Auf den Suppentreff der Malteser ist er durch einen Aushang im Tafelladen aufmerksam geworden – und geht seitdem regelmäßig hin. Er mag den Austausch mit den Malteser-Helfern oder auch anderen Gästen.

Ein Helfer berichtet, warum er sich beim Suppentreff der Malteser engagiert

Einer, der beim Suppentreff in Neu-Ulm mithilft, ist Wolfgang Frank. Als er in den Vorruhestand eintrat, überlegte er, wo er sich ehrenamtlich engagieren könnte. „Dann habe ich in der Zeitung einen Artikel über die Suppenküche gelesen und dort nachgefragt.“ Im Oktober war er zu einem ersten Probelauf dabei. Besonders gut gefällt ihm am Konzept des Suppentreffs, dass viel Zeit zum Austausch mit den Gästen bleibt. „Oft muss man gar nicht viel sagen, sondern oft nur fragen: ,Wie geht es Ihnen, wie war Ihre Woche?‘ und zuhören.“



Frank ist auch bei einem neuen Projekt der Neu-Ulmer Malteser engagiert, das im Februar starten wird: dem „Malteser Schülerfrühstück“. Das Konzept: 45 Minuten vor dem Unterricht sorgen freiwillige Helfer in einem der Klassenräume für ein ausgewogenes Frühstück der Grundschüler. Denn viele Kinder gehen morgens ohne Frühstück in die Schule, besonders wenn sie aus sozial benachteiligten Familien kommen. Starten wird das hiesige Projekt zunächst an der Neu-Ulmer Grundschule Mitte (wir berichteten).



Malteser Schülerfrühstück startet bald an der Grundschule Mitte

„Meine beiden Töchter – sie sind mittlerweile erwachsen – musste nie mit hungrigem Magen zur Schule gehen“, erklärt Frank – und genau das will er durch seine Mithilfe auch anderen Kindern ermöglichen. Denn es sei völlig logisch, dass ein Kind mit leerem Magen einfach nicht aufnahmefähig sei. Zudem könne man den Schülern auch gesunde Ernährung nahe bringen. „Es soll auch zeigen, dass Essen schmackhaft sein, Spaß machen und ein Gemeinschaftserlebnis sein kann.“

Auch Pia Eble, Leiterin der Neu-Ulmer Geschäftsstelle der Malteser, freut sich darauf, wenn das Schülerfrühstück nun startet. „Ich bin schon sehr aufgeregt“, berichtet sie und lacht. Eine ebenfalls erfreuliche Sache für sie: Für das Projekt gab es seites der Neu-Ulmer Bürgerstiftung einen Zuschuss in Höhe von 1250 Euro. Wann sich ihr lang gehegter Wunsch nach einer größeren Dienststelle in der Neu-Ulmer Innenstadt erfüllt, ist dagegen derzeit noch nicht absehbar.

Wer sich bei einem der Projekte der Malteser Neu-Ulm engagieren möchte, kann sich bei Pia Eble unter der Telefonnummer 0731/72565619 melden.

* Name von der Redaktion geändert

