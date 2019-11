vor 57 Min.

Beim Tanzen hat’s sofort geknistert

Ehepaar Kronenthaler feiert 65. Hochzeitstag

Ingeborg und Anton Kronenthaler haben bei guter Gesundheit ihren 65. Hochzeitstag gefeiert. Neu-Ulms dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele überbrachte dem Paar Blumen, Geschenke sowie Glückwünsche der Stadt und des Freistaates Bayern.

Ingeborg Kronenthaler stammt aus Schlesien. Nach dem Zweiten Weltkrieg floh sie zusammen mit ihrer Familie in die damalige DDR. 1952 zog die Familie nach Weiden in der Oberpfalz und Ingeborg Kronenthaler verschlug es kurze Zeit später nach Herrlingen. Sie arbeitete dort in einem Kinderheim. „Mit meinen Kollegen ging ich dort auf meinen allerersten Faschingsball“, erzählt Ingeborg Kronenthaler, „und lernte dort meinen Mann Anton kennen.“ Er forderte sie zum Tanzen auf und es knisterte sofort zwischen den beiden: „Sie hat mir sofort gefallen“, erzählt Anton Kronenthaler.

Ein Jahr später, 1954 gaben sich die beiden im Standesamt das Ja-Wort und einige Zeit danach folgte in der Ulmer Pauluskirche die kirchliche Trauung verbunden mit der Taufe ihres ersten Kindes. Die Eheleute wohnten elf Jahre auf dem Eselsberg in Ulm und zogen dann nach Neu-Ulm in die Augsburger Straße. Anton Kronenthaler arbeitete bei der Firma Kässbohrer bis zu seiner Rente.

Die Eheleute sind immer gerne zusammen verreist – am liebsten in die Berge zum Wandern oder an die Nordsee. „Unser großes Hobby war auch das Radfahren. Wir haben sehr viele Radtouren gemacht, einmal waren es sogar über 5000 Kilometer in einem Jahr“, erzählt Anton Kronenthaler. Und seine Frau Ingeborg fügt hinzu: „Wir sind viel rumgekommen und es ging uns immer gut. Wir sind wirklich sehr zufrieden.“ Die beiden haben drei Kinder, fünf Enkel und mittlerweile einen Urenkel. (az)

