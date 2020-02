04.02.2020

Bellenberger Ziegelwerk lockt Bauprofis nach Ulm

Das Unternehmen hat als Fachmesse seinen Mauerwerkstag veranstaltet

Das Ziegelwerk Bellenberg hat mit seiner Messe ein breites Fachpublikum nach Ulm gelockt: Rund 150 Architekten, Planer, Bauträger und Bauunternehmer aus Bayerisch-Schwaben und den angrenzenden Regionen sind kürzlich im Rahmen des Mauerwerkstags 2020 in der Messehalle Ulm zusammengekommen. Dort konnten sich die Experten über die Neuerungen in der Branche austauschen.

Die Vorträge drehten sich unter anderem um die Auswirkungen des Gebäudeenergiegesetzes, des baulichen Wärmeschutzes, die Nachweisführung zur Energieeinsparverordnung sowie die Ökologie und Nachhaltigkeit mit Blick auf die Herausforderungen und Aufgaben der Baubranche. Zudem wurden der Hochhausbau in Ziegelbauweise sowie die statischen und konstruktiven Möglichkeiten des Mauerwerkbaus in Abhängigkeit zum baulichen Wärmeschutz und dem Energieeffizienzziel erläutert. Als Referenten hatten die Organisatoren unter anderem den emeritieren Professor für Bauklimatik und Haustechnik der TU München und Detleff Schermer, Professor für Bauwerke des Massivbaus und Baustatik an der Ostbayerisch-Technischen Hochschule Regensburg eingeladen. (az)

Themen folgen