11:45 Uhr

Benno Schachtner plant sein Diademus-Festival

Plus Die Konzertreihe in Roggenburg soll tatsächlich auch in diesem Sommer stattfinden. Der Countertenor und Festival-Chef Benno Schachtner freut sich.

Die Corona-Krise bedeutete die Absage von Konzerten und Veranstaltungen in Serie. Für alle Musikfans der Region und über sie hinaus kommt nun frohe Kunde aus Roggenburg: Das jährliche „Diademus“-Musikfestival, das der international tätige Countertenor Benno Schachtner 2016 initiierte und dessen Leiter er seitdem ist, findet in diesem Sommer statt. Zwar früher als geplant, und mit komplett umstrukturiertem Programm als reines Open Air-Musikfestival, aber es findet statt. „Ich freu mich wie verrückt“, erzählt Benno Schachtner und spielt damit einerseits auf den Titel des vorjährigen Diademus-Festivals an, andererseits auf seine Gefühle der riesigen Vorfreude. Auch wenn die Aufgabe, das Programm so umzuändern, dass es in Zeiten der Epidemie durchgeführt werden kann, momentan viel Zeit und Kreativität braucht.

Das Diademus-Festival soll am 23. August starten Ohne Chorakademie, ohne den Kammerchor Stuttgart, weil Chorgesang in dieser Zeit nicht möglich ist – aber mit Konzerten in den Außenanlagen von Kloster Roggenburg wird Diademus 2020 am 23. August starten und bis 30. August dauern. Er habe den Termin um eine Woche nach vorne verlegt, um das komplette Festival noch in den August hinein zu bekommen und damit Hoffnung auf warmes Wetter für die Konzertbesucher zu haben, berichtet Benno Schachtner. „Und wir mussten so kalkulieren, dass wir nicht abhängig sein werden von den Eintrittsgeldern.“ Bayern unterstützt Benno Schachtner Diademus-Festival Glücklich ist er, dass der Freistaat Bayern das Festival in dieser Zeit großzügig unterstützen will. Denn ob sich die Besucher zu kommen trauen oder ob umgekehrt derart viele Interessenten Karten haben wollen, dass Konzerte wiederholt werden müssen, das steht in dieser Zeit in den Sternen. „Wir organisieren es jedenfalls so, dass es keine Abendkasse und limitierte Platzzahlen geben wird“, erklärt der Intendant. „Aber dass ‘Diademus’ stattfinden kann, ist ein Signal, dass die Kultur lebt, auch in dieser Zeit. Es ist eine Chance.“ Das Programm, das längst fertig war, muss natürlich derzeit geändert werden. In etwa zwei Wochen werde man es vorstellen können, sagt Schachtner. „Aber wir freuen uns auf dieses Festival mächtig. Mehr als je zuvor.“ (köd) Lesen Sie auch: Eine wahrhaft rauschende Ballnacht am Theater

