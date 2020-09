11:02 Uhr

Berauschter Mann schießt in Ulm mit Pistole in die Luft

Ein offensichtlich unter Alkohol und Drogen stehender Mann sorgt am unteren Eselsberg für Schrecken unter Anwohnern.

Einen berauschten 23-Jährigen nahm die Polizei am frühen Dienstag in Ulm vorläufig fest, weil er mit einer Pistole in die Luft schoss. Gegen 1 Uhr sah ein Zeuge in der Mühlsteige am unteren Eselsberg einen Mann, der mit einer Pistole mehrmals in die Luft geschossen haben soll. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach dem Verdächtigen und nahm ihn bei einem Gebäude in der Nähe der Mühlsteige vorläufig fest. Er hatte einen Joint dabei und stand unter alkoholischer Beeinflussung. Augenscheinlich soll er auch unter der Einwirkung von Drogen gestanden haben.

Beim Schützen findet die Polizei Munition und Drogen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten die Wohnung des 23-Jährigen. Dort fanden sie eine Schreckschusspistole mit Munition und Kleinmengen an Drogen. Sie beschlagnahmten die Gegenstände und nahmen den Mann mit zu einem Polizeirevier. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige entlassen. Er muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen. (az)

