15:08 Uhr

Bergung der MS Donau: Einigung über Kosten in Sicht

Wer muss die 67000 Euro für den Großeinsatz im Januar 2017 zahlen? Die Frist zur Einigung ist zwar abgelaufen, nach Angaben von Landratsamt Neu-Ulm und SWU sind aber nur noch Details zu klären.

Von Marcus Golling

Den vom Verwaltungsgericht Augsburg gesetzten Termin haben die beiden Kontrahenten verpasst: Bis Dienstag hatten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) und das Landratsamt Zeit, sich im Streit um die Kosten für die Bergung des Ausflugsschiffs MS Donau außergerichtlich zu einigen. Doch wie sowohl die Behörde als auch SWU-Anwalt Steffen Kautz auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigten, gibt es bisher keinen Kompromiss. Dennoch sieht es nicht danach aus, als ob das Gericht das letzte Wort haben wird.

Laut Theresa Hopfensitz vom Geschäftsbereich Umwelt, Verkehr, Sicherheit und Ordnung im Landratsamt sei man schon sehr weit in den Verhandlungen, nur „ein paar Details müssen noch geklärt werden“. Das Gericht sei über diesen Umstand informiert worden. Näheres zum Verhandlungsstand wollten am Dienstag weder die Behörde noch der SWU-Anwalt sagen.

Die Bergung der MS Donau im Januar 2017 war ein Spektakel, das Hunderte Zuschauer am Neu-Ulmer Donauufer verfolgten. Der bereits 2011 stillgelegte Kahn wurde unter Mitarbeit von rund 80 Helfern von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei in einem 13-stündigen Einsatz aus dem Fluss gehoben und abtransportiert. Nötig geworden war die Bergung, weil das Ausflugsschiff auf Grund gelaufen war und dadurch eine Gefährdung der Umwelt durch das an Bord befindliche Öl drohte. Hauptursache für die Havarie war, dass durch einen eingefrorenen Regler im Kraftwerk an der Böfinger Halde der Flusspegel zu weit gesunken war.

Deshalb wollte das Landratsamt die Kosten für den Einsatz, rund 67000 Euro, den Stadtwerken in Rechnung stellen. Dagegen klagten diese vor dem Verwaltungsgericht, ließen sich dann aber auf Vergleichsgespräche ein – unter Einbeziehung der Versicherungen. SWU-Anwalt Kautz hatte zuvor vorgeschlagen, die Kosten zu teilen, worauf sich aber die Behörde zunächst nicht einlassen wollte.

Die beiden Parteien rechnen nun damit, dass es bis Anfang Mai zu einer Einigung kommt.

Themen Folgen