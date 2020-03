09:36 Uhr

Berte Epple präsentiert Humor mit Jazz, Chanson und Kartoffelsalat

Das Trio „Berta Epple“ singt und spielt, es scherzt über knappe Renten für brotlose Künstler und philosophiert über schwäbische Delikatessen.

Von Stefan Kümmritz

Da kommen die Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2019 nach Ulm, und was liefert das Trio Berta Epple am Samstagabend im fast voll besetzten Studio des Roxy ab? Große Kunst! Keinen billigen Comedy-Klamauk, keine Zoten, keine plumpen Witzchen. Vor allem musikalisch überzeugen die drei Herren: Mal stimmen sie Jazz an, mal einen Hauch von Weltmusik, um dann auch dem Chanson ein Plätzchen einzuräumen. Dazu humorvolle, bezugsreiche Texte.

Berta Epples Programm "Die Rente ist sicher" im Roxy

„Die Rente ist sicher“ heißt ihr Programm, genauso gut könnte es heißen: „Ist die Rente sicher?“ Am Ende singen Bobbi Fischer, Gregor und Veit Hübner „Wir wollen Geld verdienen“, weil Künstler eben arme Schweine seien und das mit einer guten Rente halt doch nicht klappe. Wären die Zwischenansagen oder kleinen Geschichten, die erzählt werden, noch etwas lebendiger und pfiffiger, gehörte Berta Epple sicher zu den ganz Großen des Metiers. Aber die Zwischentöne sind nicht das Entscheidende, was das Trio dem Publikum präsentiert. Vielmehr ist es die Art des Gesangs, das Geschick, bekannte Songs mitunter im fliegenden Wechsel auf Englisch, Deutsch und Schwäbisch vorzutragen und dies mit eigenen Texten, die den Besuchern zumindest ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern. Ganz fein, wie Hübner und Fischer gleich mehrere Instrumente beherrschen – vom Piano übers Schlagzeug hin zu Geige, Akkordeon oder Bongos, wobei sich Gregor Hübner auch als Teufelsgeiger entpuppt. Da fliegt der Bogen über die Saiten und da flitzen die Finger über die Saiten, dass einem schon beim Zuschauen fast schwindlig wird. Derweil klebt Veit Hübner gelassen an seinem Kontrabass, um urplötzlich mit klassischer Stimme ein intimes Solo zu präsentieren.

Wer ein guter Schwabe ist, der liebt den heimischen Kartoffelsalat. Und so bildet dieser das zentrale Thema im ersten Teil der Show. Berta Epple – so hieß nach Aussage der drei ein Neckarschiff, das nach Frankreich verkauft wurde und die Seine befuhr – widmet sich der Delikatesse höchst ausgiebig, nachdem die Herren, so erzählen sie, zuvor aufs Urintrinken geschworen hatten, um ihre Zipperlein loszuwerden. Kartoffelsalat schmeckt aber besser, die Frage ist nur, wie er zubereitet werden soll. „Man lernt den Wert des schwäbischen Kartoffelsalats erst richtig zu schätzen, wenn man welchen von nördlich der Mainlinie gegessen hat“, meint Hübner. „Was die da so alles rein tun. Obst zum Beispiel oder Mayonnaise!“ Da würden sogar Immigranten, heimatlose Nichtschwaben besseren Kartoffelsalat machen. Nicht heimatlos ist die Oma und die soll doch jetzt bitteschön den Kartoffelsalat anrichten. Dazu eine kurze Abstimmung im Publikum: Sollen Zwiebeln rein? Die Mehrheit entscheidet sich für ja. „My way“ von Frank Sinatra stimmt das Trio an, ja, das ist ihr Weg, den Kartoffelsalat zuzubereiten. Obendrauf noch Schnittlauch und „I say clip and clear, da kommt kein Ei nei.“ Basta.

Bei den Musikkabarettisten "Berta Epple" geht es auch ums Geld

Natürlich spielt das liebe Geld eine wichtige Rolle im Konzert. „Money, money“, „Ohne Moos nix los“, „Money makes the world go round“ oder „Wenn ich einmal reich wär’“ sind die passenden Songs dazu. Doch der Traum, einmal zur „High Society“ zu gehören wird dann doch zerschlagen: „Ein Fahrrad ist auch so eine Art Cabriolet“, ist das Trio überzeugt und „Mit der Luftmatratze am See ist’s wie in St. Tropez.“ Und so passt denn auch der (gar nicht so witzige) Witz vom Beginn des Abends: „Ein Jazzmusiker liegt im Krankenhaus. Der Arzt kommt ins Zimmer und sagt: Ich habe eine schlechte Nachricht. Sie haben nur noch zwei Wochen zu leben. Sagt der Musiker: Aber von was denn?“ Ja, der Rentenbescheid hat nichts hergegeben. Trotzdem war das Publikum so begeistert, dass Berta Epple nicht ohne drei Zugaben davonkam.

