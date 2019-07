vor 42 Min.

Berührende Stimmen

Ulmer Musiktage mit starken Auftritten

Von Johannes Nussbaum

Das Festival „Sommerliche Ulmer Musiktage“ bleibt seinem Prinzip treu, besondere Orte für die Auftritte zu wählen. Der Lichthof des Ulmer Museums und das Haus der Museumsgesellschaft bildeten den passenden Rahmen, zum Einen für ein exquisites Chorkonzert des Ulmer Kammerchors Vox Humana, zum anderen für einen Liederabend der Extraklasse des international agierenden Ulmer Baritons Stefan Geyer mit seiner Frau Heike Dorothee Allardt.

Es ist nicht zu übersehen, dass die Musiktage, 1957 von Peter Bücheler gegründet, mittlerweile seit 20 Jahren vom künstlerischen Leiter Christoph Denoix geprägt sind, dessen Initiativen seit Jahrzehnten das Ulm/Neu-Ulmer Kulturleben be-reichern. Heuer hat er den Schwerpunkt auf das Vokale gelegt und nach dem brillanten Konzert der Regensburger Domspatzen nun mit Stefan Geyer einen Protagonisten eingeladen, der im Knabenchor der Sankt Georgs-Kirche unter der damaligen Leitung von Christoph Denoix groß wurde und während seines Studiums dort sein Nachfolger war. In seiner Heimatstadt Ulm nun widmete er am Samstag den Liederabend im Haus der Museumsgesellschaft mit dem Titel „Waldeinsamkeit“ dem Romantiker Joseph von Eichendorff, dessen Gedichte von den Größen Mendelssohn, Schumann, Wolf, Schroeck und Pfitzner vertont wurden. War der Vortrag eine Mahnwache für die Natur? Bereits die Flucht Eichendorffs in dieses Themenfeld ist als Gegenbewegung typisch für die Zeit der Industrialisierung. Der Gesang berührte die Herzen der Anwesenden. Man meinte manchmal Dietrich Fischer-Dieskau zu hören, dessen Meisterkurse Stefan Geyer besuchte.

Am Freitag hatte Vox Humana sein Sommerprogramm dem Thema „Liebe“ verschrieben. Die reiche Palette des Repertoires reichte vom simplen Chorlied der Renaissance über feinsinnige Vertonungen der klassischen Vokalpolyfonie, vertreten durch Orlando di Lasso und Pierluigi da Palestrina, bis hin zum frühbarocken Hochmeister Monteverdi und dem auch am Ulmer Münster zu Beginn des 17. Jahrhunderts amtierenden Hans Leo Hassler. Insbesondere die Frauenstimmen glänzten mit makelloser Stimmgebung. Eine Krönung erreichte der Kammerchor mit der ambitionierten Darstellung von „Ave Maria“ von Giuseppe Verdi. Die Uraufführung musste damals mehrmals verschoben werden, weil das Stück als unsingbar galt. Orthodoxe Kirchenmusik von Rachmaninow und Tschaikowski beschlossen den vom zahlreich erschienenen Publikum dankbar quittierten Abend.

Das Finale der Musiktage gestaltet das Leipziger Vokalquintett Calmus am Sonntag, 28. Juli um 17 Uhr im Kloster Blaubeuren.

Themen Folgen