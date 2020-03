vor 34 Min.

Beschwerde beim Landratsamt: Bögge zerreißt eine Grilleinladung

Plus Das Landratsamt prüft die Beschwerde gegen den Sendener Bürgermeister weiterhin. Dieser bemüht sich derweil, dass das Schreiben nicht weiter verbreitet wird.

Von Carolin Lindner

Raphael Bögge hat in Sachen Grillfest und Schulen einen Schritt zurück gemacht. Offenbar hat der Sendener Bürgermeister erkannt, dass seine Aktion nicht ganz so unproblematisch war, wie er es am Dienstag gegenüber unserer Redaktion noch gesagt hatte. Die Prüfung der Beschwerde gegen den Bürgermeister bei der Rechtsaufsicht im Landratsamt dauert noch an, wie Stefan Hatzelmann , Leiter des Fachbereichs Kommunalrecht am Landratsamt , mitteilte.

Lesen Sie hier die Vorgeschichte: Raphael Bögge droht Ärger wegen Grillfest Wie berichtet, hat Grünen-Stadtrat Helmut Meisel Beschwerde gegen Bögge bei der Rechtsaufsicht eingelegt. Der Grund: Meisel wirft dem Sendener Bürgermeister vor, seine Neutralitätspflicht im Amt verletzt zu haben. Raphael Bögge hat in seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Senden eine Einladung zu einem Grillabend am Freitag an Schulen und Kindertagesstätten verschickt. Mit unterschrieben war die Einladung von Carola Lo Cicero , der Vorsitzenden der Bögge-Gruppierung Gemeinsam für Senden (GfS). Darin hat Meisel eigenen Ausführungen zufolge erkannt, dass es sich um Wahlwerbung handle, zusätzlich seien auf dem Schreiben Wahlbilder und Wahlsprüche abgedruckt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bögge weiß um Verbot der Weitergabe Raphael Bögge sagt nach wie vor, dass es erlaubt sei, derartige politische Schreiben an Schulen und Kindertagesstätten zu schicken. Kurz nach dieser Aussage setzt er hinzu: Dass die Schulleiter und Kita-Leiter sein verschicktes Schreiben nicht an Elternbeiräte verteilen dürfen, wisse er selbstverständlich. Und dennoch hat er ein Schreiben mit der Anrede „sehr geehrte Vertreter der Elternbeiräte“ verschickt. Auf die Nachfrage unserer Redaktion, warum er derartige Briefe dann überhaupt an Schulen verschicke, obwohl er doch wisse, dass diese das Schreiben nicht weiterverteilen dürften, kommt schlicht die Antwort: Er dürfe solch ein Schreiben verschicken. Gleichzeitig berichtet Bögge, er sei in eine Kindertagesstätte gefahren, um eigenhändig das zuvor von ihm verschickte Schreiben zu zerreißen – damit es nicht verbreitet werde. An öffentlichen Schulen in Bayern gilt generell der Grundsatz politischer Neutralität. Im bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen heißt es in Artikel 84, Absatz 2, ganz allgemein: Politische Werbung im Rahmen von Schulveranstaltungen oder auf dem Schulgelände ist nicht zulässig. Schulen dürfen keine politische Werbung verbreiten Aber: Schulen dürfen auch keine politische Werbung, bei der eine politische Gruppe die Meinung beeinflussen will, verbreiten – auch nicht, wenn der Bürgermeister es verlangt. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sind alle politischen Meinungsäußerungen über die Schule als Informationsverteiler, die primär der gezielten politischen Meinungsbeeinflussung durch eine Partei oder eine sonstige, einem bestimmten politischen Ziel verpflichtete Gruppe dienen, unzulässige politische Werbung im schulrechtlichen Sinne. Gerade vor Wahlen erinnert das Kultusministerium regelmäßig daran, es gibt auch eine vierwöchige Sperrfrist, etwa für Besuche von Abgeordneten. Neben der Verletzung der Neutralitätspflicht Bögges sei die Werbung unzulässig, ist Meisel sich sicher. Die Schulleiter, die wissen, was im Gesetz steht, haben Bögges Schreiben nach Informationen unserer Zeitung deswegen auch nicht an die Elternbeiräte weitergeschickt. Lesen Sie hier mehr aus der Region: Senden baut mehr bezahlbare Wohnungen 60 neue Wohnungen für Senden

