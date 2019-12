vor 18 Min.

Besinnliche Gedichte und heitere Geschichten

Die „Schwäbische Weihnacht“ der Museumsfreunde Pfuhl unterhält das Publikum bestens

Das vorweihnachtliche Menü, das die Museumsfreunde Pfuhl am zweiten Advent im dicht besetzten historischen Museumsstadel in Pfuhl servierten, schmeckte den Besuchern – unter ihnen Bürgermeisterin Rosl Schäufele – hervorragend. Gewürzt mit heiteren beziehungsweise besinnlichen Geschichten und Gedichten, verfeinert durch musikalische Begleitung und gemeinsam gesungene Weihnachtslieder, wurde die „Schwäbische Weihnacht“ zum tollen Erlebnis.

Damit dies klappte, halfen alle Museumsfreunde mit. Nachdem Vorsitzender Rolf Dieter Klossika nicht anwesend war, begrüßten und dankten die Vereinsmitglieder Stadtrat Hermann Hillmann und Reinhard Raats, 2011 der Initiator und Regisseur der „Schwäbischen Weihnacht“. Unter anderem ging der Dank an die Familie Fischer in Kadeltshofen, die auch in diesem Jahr die Weihnachtsbäume kostenlos spendiert hat sowie an die Pfuhler Gärtnerei Miller für das kostenlose Tannenreisig und an die emsigen Helfer, die den Stadel in eine weihnachtliche Stube verwandelt hatten und dafür sorgten, dass die Gäste nicht zu kurz kamen.

Auf der eigens aufgebauten Bühne agierte dann Reinhard Raats mit seinem bewährten und gewitzten Team, bestehend aus Uschi Denzel, Stadtrat Rudolf Erne und Apotheker Franz M. Utzinger. Sie rezitierten besinnliche und nachdenkliche Geschichten aus der Vergangenheit und Gegenwart sowie Gedichte, die Raats in unzähligen Stunden ins Schwäbische übersetzt und teilweise selbst gedichtet hatte. Mahnendes Resümee: Der Konsum darf nicht aus dem Ruder laufen, der schwäbische Dialekt muss erhalten bleiben und der Sinn der Weihnacht und dem Jesuskind, darf nicht vergessen werden.

Wie immer sang und spielte Reinhard Mohn (Gitarre) mit dem Publikum Weihnachtslieder. Die Burlafinger Stubenmusik des Historischen Trachtenvereins trug ebenso zum Gelingen der „Schwäbischen Weihnacht“ in Pfuhl bei, wie erstmals Sophia Randloff, die erfolgreich auf dem in die Jahre gekommenen museumseigenen Harmonium spielte. (pfl)