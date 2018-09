00:32 Uhr

Besondere Ehre für Kampagne zum Jubiläum

Nominierung für renommierten Preis

Neu-Ulm Im Jahr 2019 wird in Neu-Ulm groß gefeiert: Die Stadt begeht ihr 150. Stadtjubiläum. Begleitet wird das große Ereignis nicht nur von einem bunten mehrmonatigen Jubiläumsprogramm, sondern auch von einer besonderen Jubiläumskampagne, deren Mittelpunkt die Leitidee „Wir leben Neu“ ist. Kreiert wurde diese von der Bad Mergentheimer Agentur Fischer & Friends. Auftraggeber und Agentur sind stolz, dass die Kampagne jetzt für das „Jahr der Werbung“ ausgewählt wurde. Für dieses Werk, das vom Econ-Verlag und der Handelsblatt Gruppe herausgegeben wird, wählt eine Fachjury aus Tausenden Einreichungen beispielgebende Arbeiten für Deutschland, Österreich und die Schweiz aus.

Doch damit nicht genug: Mit der Neu-Ulmer Jubiläumskampagne wurde die Agentur auch für den renommierten German Design Award nominiert. Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.

Die Stadt Neu-Ulm ist laut Pressemitteilung „begeistert“ und freut sich für und mit ihrer Agentur über die Auszeichnung und die Nominierung. „Wir selbst fanden die Kampagne für unser Stadtjubiläum von Anfang an richtig gut“, sagt Ralf Mager, Projektleiter des Stadtjubiläums. Er fügt hinzu: „Dass die Ideen von Fischer & Friends jetzt gleich auf Anhieb eine namhafte Auszeichnung erhielt beziehungsweise für diese nominiert wurde, zeigt uns, dass auch andere diese Arbeiten und Ideen herausragend finden.“

Ein Teil der Werbekampagne sind die ausgewählten Kampagnengesichter, die Anfang kommenden Jahres auf zahlreichen Plakaten in der ganzen Stadt zu sehen sein werden. In der vergangenen Woche fanden die Fotoshootings dazu statt.

Los ging es auf dem Fußballfeld des TSV Neu-Ulm, wo Fotograf Philipp Reinhard Mahmoud Chouchane, Fußballtrainer und einer der 20 Botschafter für das Stadtjubiläum, ablichtete. Die nächste Station war das Gewerbegebiet in Offenhausen, wo der Neu-Ulmer Musiker Janosch Moldau vor der Kamera stand. Weitere Fotoaufnahmen entstanden unter anderem auf der Neu-Ulmer Insel, vor der Hauptwache der Feuerwehr, am Plessenteich, bei der Iselhalle in Burlafingen und in einem Tanzstudio. So unterschiedlich wie die Orte der Fotoshootings sind auch die Kampagnengesichter selbst. „Ob jung oder alt, Einzelperson oder Gruppe, Sport- oder Musikverein, Künstler oder Pfarrer – unsere Jubiläumsbotschafter sind so vielfältig wie Neu-Ulm“, schildert Projektleiter Mager. (az)

