20.12.2018

Besser mitlesen im Theater Ulm

Übertitelanlage hat bei „Lucia di Lammermoor“ ersten Einsatz

Beim Einstand von Intendant Kay Metzger am Theater Ulm lief fast alles glatt – nur die Übertitelanlage machte bei der Premiere von „Das schlaue Füchslein“ Mätzchen, sodass die Zuschauer in der ersten Hälfte der Oper nicht den Text mitlesen konnten. Metzger nahm es mit Humor: „Jetzt sieht wenigstens jeder, dass wir eine neue Anlage brauchen.“ Sein Wunsch wurde erfüllt: Zur Premiere von „Lucia di Lammermoor“ am heutigen Donnerstag, 20. Dezember, nimmt im Großen Haus eine neue, aktiv leuchtende Übertitelanlage mit LED-Technik den Betrieb auf.

Der Vorteil der neuen Anlage besteht zum einen in der höheren Langlebigkeit der LED-Technik. Zum anderen ist nun die Leuchtkraft regulierbar, sodass nun Streulicht aus dem Bühnenraum die Lesbarkeit nicht mehr beeinträchtigen kann. Auch für die an den Produktionen Beteiligten bringt die neue Anlage Vorteile. Die Übertitel können jederzeit und einfach ergänzt werden. Bislang liefen die Übertitel über Powerpoint. Ergänzungen konnten nur über zusätzliche Folien in der Präsentation vorgenommen werden. Dies hatte zur Folge, dass sich die Zählung der nachfolgenden Folien veränderte, was dann entsprechend in allen Unterlagen vermerkt werden musste. Bei dem neuen Programm ist das nicht mehr so.

Möglich wurde die Anschaffung der Übertitelanlage durch die Unterstützung der Freunde des Theaters Ulm. (az)

