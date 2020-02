15.02.2020

Besseres Pflegeangebot in Illertissen

Illertalklinik hat großes Potenzial

Lang galt die Illertalklinik wegen hoher Defizite als Sorgenkind in der Krankenhauslandschaft des Kreises. In den nächsten Jahren könnte sie jedoch entscheidend dazu beitragen, die Defizite der Kreisspitalstiftung deutlich zu senken. Das geht aus dem Drei-Jahres-Plan hervor, den Stiftungsdirektor Marc Engelhard am Freitag dem Kreistag präsentierte.

Heuer soll das Gesamtdefizit der drei Häuser zwar noch 11,6 Millionen Euro betragen, doch bereits im nächsten Jahr werde es nur noch acht Millionen Euro betragen und im übernächsten nur 5,8 Millionen. Erreicht wird das laut Engelhard unter anderem durch diverse Umgestaltungsmaßnahmen. So werden die Abteilungen Innere und Akutgeriatrie bis Mitte des Jahres nach Weißenhorn in eine Art Fertigbau verlagert. Manche Einrichtungen sind dank der drei Standorte doppelt oder gar dreifach vorhanden, was die Kosten nach oben treibt. Solche „Mehrfachvorhaltungen“ gilt es künftig abzubauen.

Um zusätzliche Einnahmen zu schaffen, könnte eine dritte Station für geriatrische Rehabilitation in der Illertalklinik eingerichtet werden. Die Voraussetzungen innerhalb des Gebäudes seien gut. Wichtig werden könnten laut Engelhard auch mehrere Stationen für stationäre Pflege, für Kurzzeit- und Tagespflege sowie ambulante Pflegedienste. Davon verspricht sich die Klinikleitung eine spürbare Steigerung der Erlöse. Allerdings muss weiterhin auf ein „straffes Kostenmanagement“ geachtet werden, sagte der Stiftungsdirektor. (hip)

