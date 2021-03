vor 18 Min.

Betrüger gibt sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus

In Neu-Ulm ist ein Mann Opfer eines Betrügers geworden. Dieser gab sich am Telefon als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus.

Opfer eines Betrügers ist ein Mann in Neu-Ulm geworden. Der Unbekannte gab sich am Telefon als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus, um an Geld zu gelangen.

Am Dienstagmorgen erhielt ein 70-Jähriger einen Anruf von einem Mann, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Dem Geschädigten wurde suggeriert, dass sein Computer „zu langsam“ wäre. Daraufhin gewährte der 70-Jährige dem Betrüger Zugriff auf seinen Rechner und übermittelte ihm zudem telefonisch mehrere Transaktionsnummern (TAN). Im Nachhinein musste der Geschädigte feststellen, dass ihm insgesamt mehrere Hundert Euro in Gutscheinen abgebucht wurden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Betrugs auf.

Das rät die Polizei Neu-Ulm in solchen Fällen

Seriöse Unternehmen nehmen keinen unaufgeforderten Kontakt zu Ihnen auf. Sollte sich ein vorgeblicher Mitarbeiter melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Falls Sie betroffen sind:

Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet. Ändern Sie über einen zweiten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen.

Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen. (AZ)

