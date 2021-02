vor 19 Min.

Betrüger in Ulm erfolgreich: Falsche Enkelin bringt Senioren um Erspartes

Telefonbetrüger wollten am Donnerstag in der Region Beute machen. Und tatsächlich waren sie in einem Fall erfolgreich.

Bei Anruf Betrug: Kurz nach der Mittagszeit klingelte bei einem Ehepaar aus Ulm das Telefon. Eine vermeintliche Enkelin täuschte ihm eine Notlage vor.

Weil sie angeblich einen Verkehrsunfall hatte und den Schaden sofort bezahlen müsste, forderte die Betrügerin einen fünfstelligen Betrag. Trotz Misstrauen gelang es ihr, das Ehepaar zur Herausgabe von Geld zu überreden.

Mann steht vor der Haustür in Ulm und nimmt Geld

Kurze Zeit später stand ein Mann vor der Haustür und nahm das Geld in Empfang. Jetzt ermittelt die Ulmer Kriminalpolizei gegen die Unbekannten. Der Abholer sei etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen. Er hatte eine untersetzte Statur, trug ein dunkles langarmiges Shirt und eine dunkle Hose. (AZ)

