vor 35 Min.

Betrügerin ruft bei älterer Frau in Reutti an: Polizei warnt vor Masche

Eine sehr betagte Frau in Reutti wurde von einer weinenden Betrügerin angerufen. Sie gab sich als ihre Enkelin aus. Die Polizei warnt nicht nur vor dieser Masche.

Eine ältere Frau ist am Montag im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti von Betrügern angerufen worden. Doch die Frau wurde aber misstrauisch und legte auf. Jetzt warnt die Polizei vor der Masche.

Demnach gab die Anruferin bei der sehr betagten Frau aus Reutti als ihre Enkelin aus. Weinend schilderte sie, dass sie aufgrund eines Unfalles nun sofort 20.000 Euro benötigen würde. Dies wäre so von einer Richtern entschieden worden.

Glücklicherweise wurde die ältere Frau aber misstrauisch und beendete daraufhin das Gespräch. Zu einer Schädigung kam es somit nicht.

Mehrere Personen meldeten sich bei der Polizei in Neu-Ulm

Nach Angaben der Polizei meldeten sich aufgrund der Presseberichterstattung in den vergangenen Tagen weitere Personen bei der Polizei in Neu-Ulm. Insgesamt drei Personen teilten mit, dass sie am Donnerstag ähnliche Anrufe erhielten.

Dabei gab sich jeweils ein männlicher Anrufer als Microsoft-Mitarbeiter aus. Auch hier kam es zu keiner Schädigung. Die Masche war jedem der angerufenen Personen bekannt. Das Telefonat mit dem falschen Microsoft-Mitarbeiter wurde somit jeweils sofort beendet. (AZ)

