Betrug bei Prüfungen an Hochschule Neu-Ulm: Hatten Widersprüche Erfolg?

Bei einer Online-Prüfung an der Hochschule Neu-Ulm wurde betrogen. Aber hatten die eingelegten Widersprüche Erfolg?

Von Michael Kroha

Bei einer Online-Prüfung im vergangenen Jahr an der Hochschule Neu-Ulm (HNU) sollen mehrere Studierende voneinander abgeschrieben haben. Die mutmaßliche Schummelei zog schwere Konsequenzen nach sich: Gleich 35 Studenten waren durchgefallen, acht von ihnen wurden sogar exmatrikuliert. Allerdings hatte damals niemand den Betrug zugegeben. Auch hatten mehrere Betroffene Widerspruch eingelegt - mit Erfolg?





Ende Juli vergangenen Jahres fand die besagte Prüfung statt. Es handelte sich um ein „Take-Home-Exam“, die Studierenden konnten den Test also zu Hause ablegen. Sie waren im zweiten Semester an der Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm. Etwa 100 Studierende legten die Prüfung ab.

Betrug bei Online-Prüfung an der HNU: 35 Klausuren mit 5,0 bewertet

Als die Professoren aber die Arbeiten korrigierten, stellten sie fest, dass in mehr als einem Drittel davon exakt übereinstimmende Angaben gemacht wurden – und zwar falsche. Die Prüfungskommission sah einen klaren Täuschungsversuch. 35 Klausuren wurden deshalb mit 5,0 und damit als nicht bestanden bewertet.

Für acht der betroffenen Studierenden stand besonders viel auf dem Spiel: Weil sie die Prüfung bereits zum dritten Mal gemacht hatten, drohte ihnen die Exmatrikulation. Das heißt, sie würden von der Hochschule fliegen, wenn das Ergebnis bestehen bleibt. Laut Prüfungsordnung dürfen Examen nämlich maximal drei Mal abgelegt werden.

An der Hochschule hatten mehrere Studierende bei einer Online-Prüfung geschummelt. Bild: Alexander Kaya

Im August wurden dann die Prüfungsergebnisse bekannt gegeben. Den Betrugsversuch zugegeben hat laut HNU keiner. Insgesamt elf Studierende hätten binnen der erforderlichen Frist auch Widersprüche eingelegt. Stattgegeben wurde aber keinem von denen, da es sich offensichtlich um Täuschungsversuche handelte, wie die Hochschule auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Vier Studierende haben sich für anderen Studiengang eingeschrieben

Vier der acht Studierenden, die aufgrund des Täuschungsversuchs exmatrikuliert wurden, haben sich zwischenzeitlich für einen anderen Studiengang an der HNU eingeschrieben. Keiner der Studierenden habe Klage eingereicht, die Klagefrist sei mittlerweile auch abgelaufen, heißt es weiter. Wäre es zu einer juristischen Auseinandersetzung gekommen, hätte das Verwaltungsgericht Augsburg darüber entscheiden müssen.

Es war nicht der erste Schummelfall an der HNU. „Das kommt immer mal wieder vor“, erklärte Hochschulkanzler Marcus Dingel nach Bekanntwerden. Auch eine Exmatrikulation nach einem Betrugsversuch bei einer Prüfung habe es bereits gegeben. „Aber in der Häufigkeit hatten wir es noch nicht.“





