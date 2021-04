Betrug von Corona-Soforthilfen: Ulmer Gastronom sitzt in U-Haft

Ein Ulmer Gastronom sowie eine Mitarbeiterin sitzen in U-Haft. Ihnen wird vorgeworfen, Corona-Soforthilfen samt Kurzarbeitergeld unterschlagen zu haben.

Ein Ulmer Gastronom sowie eine Mitarbeiterin sitzen nach Durchsuchungen am Donnerstagvormittag jetzt in Untersuchungshaft. Es bestehe nicht nur Fluchtgefahr, so der Ulmer Zoll und die Polizei in einer Mitteilung am Freitagmorgen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, unter anderem Corona-Soforthilfen samt Kurzarbeitergeld in Höhe von 115.000 Euro zu Unrecht bezogen zu haben.

Über 30 Kräfte von Zoll und Polizei durchsuchten in der Ulmer Innenstadt im Rahmen ihrer Ermittlungen Geschäfts- und Privaträume des Ulmer Gastronom. Dem Unternehmer werden unter anderem Subventionsbetrug, Kurzarbeitergeldbetrug, Sozialbeitragshinterziehung und Insolvenzverschleppung vorgeworfen. Er soll sich dabei auch eines sogenannten Strohmannes bedient haben, um seine eigene Verantwortlichkeit zu verschleiern.

Der finanzielle Schaden hinsichtlich der zu Unrecht bezogenen Corona-Soforthilfe samt Kurzarbeitergeld soll insgesamt circa 115.000 Euro betragen, der Schaden gegenüber den Sozialkassen rund 50.000 Euro.

Ulmer Gastronom in U-Haft: Es bestand Fluchtgefahr

Da nach Ansicht der Ermittler Fluchtgefahr sowie Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr bestand, wurde der Ulmer Gastronom und die Mitarbeiterin festgenommen. Die Beschuldigten wurden der zuständigen Haftrichterin beim Ulmer Amtsgericht vorgeführt, die die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die beiden Beschuldigten befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Ulmer Zolls und der Kriminalpolizei laufen bereits seit mehreren Monaten. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen, die gemeinsam durch den Zoll und die Polizei durchgeführt wurden, wurden Geschäftsunterlagen sichergestellt und verschiedene Zeugen vernommen. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.