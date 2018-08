13:56 Uhr

Betrunkener 33-Jähriger demoliert Auto seiner Freundin

Ein 33 Jahre alter Mann hat in Weißenhorn die Wut über seine Freundin an deren Auto rausgelassen.

Nach einem Beziehungsstreit richtet der wütende Mann einen erheblichen Schaden in Weißenhorn an. Die Polizei nimmt ihn in Gewahrsam.

Dieser Beziehungsstreit hat ein teures Nachspiel: In den frühen Morgenstunden hat sich ein Pärchen am Sonntag in Weißenhorn derart gezofft, dass der 33 Jahre alte Mann in Rage anschließend das Auto seiner 25 Jahre alten Freundin demolierte. Wie die Polizei mitteilt, schlug der 33-Jährige, der erheblich betrunken war, die Windschutzscheibe, die Heckscheibe und die Scheibe in der Beifahrertüre des Wagens ein. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3000 Euro.

Die herbeigerufenen Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn nahmen einen Atemalkoholtest bei dem Täter vor. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Um zu verhindern, dass der Mann weitere Straftaten begeht, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. (az)

