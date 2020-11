vor 17 Min.

Betrunkener Autofahrer beleidigt Polizisten in Pfuhl

Der Betrunkene fuhr mit seinem Auto auf einen Parkplatz. Als die Polizei eintraf, verweigerte der Mann einen Test und wurde ausfallend.

Ausfallend geworden ist ein Betrunkener am Dienstag in Pfuhl. Am Nachmittag ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass auf einem Parkplatz in der Leipheimer Straße in Pfuhl ein offenbar betrunkener Autofahrer vorgefahren sei. Als eine Streife dies überprüfte, trafen die Beamten einen 47-Jährigen an und stellten deutlichen Alkoholgeruch fest.

Einen Test verweigerte der Mann. Insgesamt habe der Mann sehr wenig Kooperationsbereitschaft gegenüber den Beamten gezeigt und sie zudem mehrfach beleidigt, so die Polizei. Bei dem 47-Jährigen wurde eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Jetzt wird gegen ihn ermittelt. (az)

