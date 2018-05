21:00 Uhr

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein Autounfall hat sich am frühen Sonntagmorgen in Neu-Ulm ereignet.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag gegen 3.45 Uhr einen Unfall in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm verursacht. Doch gestört hat ihn das nicht wirklich.

Wie die Polizei mitteilt, kam der 37-Jährige mit seinem Wagen auf Höhe der Hauptwache der Feuerwehr Neu-Ulm von der Straße ab und prallte gegen die Signalleuchte der Feuerwehr. Dabei wurde der Airbag des Autos ausgelöst. Dies hinderte den 37-Jährigen jedoch nicht daran, einfach weiter zu fahren – er fuhr nach dem Aufprall einfach weiter in Richtung Reuttier Straße. Zwischenzeitlich hatte sich der Reifen von der vorderen rechten Felge gelöst – aber auch das hinderte den 37-Jährigen nicht an der Weiterfahrt. Die am Boden kratzende, kaputte Felge beschädigte dabei zudem die Straße.

In diesem Zustand kam der 37-Jährige einer Neu-Ulmer Polizeistreife entgegen, die ihn anhielt. Bei der Kontrolle war schnell klar, dass er betrunken war – Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Da der Mann beim Unfall selbst verletzt worden war, kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand laut Polizei ein Sachschaden weit über 20000 Euro. (az)

