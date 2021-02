vor 16 Min.

Betrunkener Lastwagenfahrer fährt falsch herum durch den Kreisverkehr

Ein betrunkener Lkw-Fahrer fährt in Seligweiler falsch in den Kreisverkehr und dann auf die Autobahn. Jetzt sucht die Polizei gefährdete Autofahrer.

Am Samstag gegen 18.10 Uhr ist der Polizei ein auffällig fahrender Lastwagen im Bereich Seligweiler gemeldet. Dieser fuhr verkehrt herum in einen Kreisverkehr und verursachte hierbei beinahe einen Unfall. Ein beherzter Zeuge fuhr dem Lastwagen auf die A8 in Richtung Stuttgart hinterher und übermittelte der Polizei dessen Fahrweg.

Schließlich konnte der Lastwagen durch eine Polizeistreife auf den Parkplatz Widderstall gelotst und dort kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht des Zeugen, dass der 53-jährige Lkw-Fahrer betrunken sein könnte.

Lastwagenfahrer betrunken auf der A8

Aus diesem Grund wurde bei dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Da der Lastwagenfahrer in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde bei ihm eine Sicherheitsleistung erhoben, zudem wurde sein Führerschein zum Eintrag eines Sperrvermerks sichergestellt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die durch die auffällige Fahrweise des Lastwagens im Bereich Seligweiler und auf der A8 zwischen Ulm-Ost und Widderstall gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07355/96260 zu melden. (AZ)

