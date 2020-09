14:09 Uhr

Betrunkener Mann onaniert vor Kindern am Spielplatz in Witzighausen

Ein 32 Jahre alter Mann soll am Sonntag in Witzighausen vor Kindern onaniert und später damit gedroht haben, alle abzustechen und alles in Brand zu setzen.

Wie die Polizei mitteilt, ging am Sonntag gegen 17.45 Uhr bei der Polizei Weißenhorn eine

Mitteilung ein, wonach in Witzighausen am Kinderspielplatz an der Franz-Bergmüller-Straße ein Mann sein entblößtes Glied gegenüber vier Kindern zeigen und onanieren würde.

Auf der Anfahrt wurde die Streife dann auch von einem Paar angesprochen und um Hilfe gebeten, da sie von einem Mann beleidigt und verfolgt würden.

Mann onaniert vor Kindern in Senden: Polizisten werden beleidigt und bedroht

Kurz darauf konnten die eingesetzten Beamten den Mann antreffen. Auch die Polizisten wurden sofort beleidigt und bedroht. Bei der Überprüfung der Person stellten die Beamten fest, dass der Mann zwei unmittelbar zuvor gestohlene Kennzeichen sowie ein Pfefferspray mit sich führte.

Bei der Festnahme leistete der amtsbekannte 32-Jährige körperlichen Widerstand und drohte damit alle abzustechen und alles in Brand zu setzen. Er wurde gefesselt und zunächst zur Polizei Weißenhorn gebracht. Im Anschluss daran wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik verbracht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen