14:12 Uhr

Betrunkener Traktorfahrer baut Unfall bei Pfaffenhofen

Ein Mann fährt betrunken mit seinem Traktor und biegt unvermittelt ab. Dabei fährt er in ein entgegenkommendes Auto hinein. Die Polizei ermittelt nun.

Ein Betrunkener hat in Pfaffenhofen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Mann am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Biberberg kommend in Richtung Beuren. Ein weiterer Mann war mit seinem Traktor in der entgegengesetzten Richtung unterwegs.

Der Traktorfahrer biegt unvermittelt ab

Auf Höhe der Einmündung nach Balmertshofen bog der Traktorfahrer unvermittelt nach links in Richtung Balmertshofen ab und stieß dabei frontal in den entgegenkommenden Wagen. Durch glückliche Umstände wurde keiner der Beteiligten verletzt, am Auto entstand aber laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro, am Traktor entstand kein nennenswerter Schaden.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten sehr schnell alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem Traktorfahrer fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von deutlich über 1,1 Promille, also im Bereich der relativen Fahruntüchtigkeit. Es folgte eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten, dessen Führerschein die Beamten zudem sofort sicherstellten. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen