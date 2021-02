14:48 Uhr

Betrunkener Unfallfahrer will in Senden Polizisten treten

Die Polizisten suchen nach dem Führerschein des Mannes, daraufhin wird der 21-Jährige aggressiv. Nun laufen strafrechtliche Ermittlungen - aus vier Gründen.

Erst baute er einen Unfall, dann wurde er aggressiv. Nun droht einem 21-Jährigen ein strafrechtliches Verfahren. In der Nacht auf Sonntag bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Weißenhorn in der Kirchensteige in Senden ein Auto, um das mehrere Personen herumstanden. Bei der folgenden Kontrolle zeigte sich, dass der Wagen kurz zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 21-Jährige sagte, er sei aufgrund von Glätte mit seinem Auto in unmittelbarer Nähe gegen einen Stein gefahren. Da er nach Alkohol roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Da der Fahrer keinen Führerschein oder Ausweisdokumente vorzeigen konnte, wurde er durchsucht. Der Mann zeigte sich bereits hierbei verbal angriffslustig, sodass ihn die Streife fesselte. Der Mann sperrte sich und versuchte, sich den Maßnahmen zu entziehen. Im Anschluss wurde ihm auf der Dienststelle Blut abgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein sichergestellt.

Polizei-Einsatz in Senden: Mann wird aggressiv

Da der 21-Jährige diesen nicht dabeihatte, durchsuchten die Beamten seine Wohnung danach. Als dem Fahrer dies bekannt gegeben wurde, wurde er erneut aggressiv und versuchte nach den Beamten zu treten. Die Beamten fuhren schließlich mit dem 21-Jährigen zu seiner Wohnung, wo sie auch dessen Mutter antrafen. Hier beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten dem Polizeibericht zufolge. Es kam erneut zu Widerstandshandlungen.

Den Führerschein fanden die Polizisten nicht. Bei dem Unfall entstand ein Fremdschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgrund von Alkoholeinfluss, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. (AZ)

