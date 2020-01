10:54 Uhr

Betrunkener bedroht Nachbarn und beleidigt Polizisten

Die Weißenhorner Polizei hat am Freitagabend einen stark betrunkenen Mann in Gewahrsam genommen.

Weil ein 47-Jähriger in Weißenhorn sehr aggressiv wurde, musste die Polizei einschreiten. Es war nicht das erste Mal, dass sich der Mann so verhielt.

Sehr aggressiv hat sich ein betrunkener 47-Jähriger am Freitagabend in Weißenhorn gegenüber seinen Nachbarn gezeigt. Und es war nicht das erste Mal, dass der Mann auf diese Weise in Erscheinung trat.

Dem Polizeibericht zufolge wurde die Inspektion Weißenhorn am Freitagabend gegen 20.30 Uhr um Hilfe gerufen, nachdem der mit etwa 2,5 Promille sehr stark alkoholisierte Unruhestifter grundlos mehrere Nachbarn beleidigt hatte. Der Betrunkene drohte auch damit, diese zu schlagen. Unter anderem nahm er einen großen Stein in die Hand und hob diesen in einer drohenden Haltung in Richtung der Nachbarn nach oben. Zu einem tätlichen Angriff mit dem Stein kam es jedoch nicht, wie die Polizei mitteilt.

Gücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt

Beim Anblick der hinzugerufenen Polizisten versuchte der aggressive Mann zunächst zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und festgehalten werden. Der Mann wehrte sich körperlich dagegen und beleidigte nun auch die Vollzugsbeamten. Der Betrunkene, der nach Angaben der Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach in gleicher Art und Weise auftrat und diesbezüglich bereits mehrere Haftstrafen zu verbüßen hatte, wurde in einen Haftraum gebracht. Erst nachdem sich sein aggressives Verhalten im Laufe der Nacht gelegt hatte, konnte er am Samstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise keine der beteiligten Personen verletzt. Gegen den Beschuldigten wird nun strafrechtlich ermittelt. (az)

